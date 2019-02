Melgar vs. Caracas FC: chocan este martes por el partido de ida de la fase 3 en la Copa Libertadores

Melgar vs. Caracas FC EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | VÍA FOX SPORTS | FACEBOOK LIVE | VER GRATIS | TV POR INTERNET | STREAMING HD | FACEBOOK WATCH | medirán fuerzas en el partido de ida por la fase 3 de la Copa Libertadores, cuando se vean las caras este martes en el estadio de la UNSA, Arequipa. El choque será transmitido por Facebook Watch y está programado para dar inicio a las 6:30 p.m. (hora peruana).

El elenco arequipeño quiere seguir con el sueño de llegar a la fase de grupos del certamen continental, pero es consciente que para ello deberá vencer a una dura escuadra venezolana que llega tras superar a Delfín (Ecuador) en la segunda etapa del torneo.

Melgar vs. Caracas FC: fecha, hora y canal del partido por la Copa Libertadores 2019



Melgar vs. Caracas FC será un duelo inédito en la Copa Libertadores y, seguramente, este enfrentamiento dejará un precedente para la posteridad. ¿Te animas a jugártela por un favorito para este choque?

Los arequipeños llegan a esta instancia tras eliminar a la U. de Chile, uno de los equipo más grandes de ese país, luego de vencerlos por la mínima diferencia, en Arequipa, y empatar sin goles en el choque de vuelta, en el Estadio Nacional de Santiago.

Sin embargo, saben que el favoritismo en este tipo de encuentros de eliminación directa no existen por lo que saldrán desde el primer minuto en búsqueda de la victoria que los acerque aún más a la fase de grupos.

Caracas FC vs. Melgar: horarios en el mundo

México 6:30 p.m.

Perú 7:30 p.m.

Ecuador 7:30p.m.

Colombia 7:30 p.m.

Bolivia 8:30 p.m.

Venezuela 8:30 p.m.

Argentina 9:30 p.m.

Chile 9:30 p.m.

Uruguay 9:30 p.m.

Paraguay 9:30 p.m.

Brasil 10:30 p.m.

España 1:30 a.m.

Melgar vs. Caracas FC: así pagan las casas de apuesta

Casas de Apuestas Melgar Empate Caracas FC Te Apuesto 1.60 3.40 5.00 Bet365 1.50 3.80 7.50 Bwin 1.57 3.70 6.25 Betsson 1.54 3.85 5.95 InkaBet 1.55 3.80 6.50

Melgar vs. Caracas FC: posibles alineaciones

Melgar: C. Cáceda; G. Carmona, J. Narváez, D. Villalba, L. Mifflin; N. Freitas, A. Arias, J. Vidales, C. Neyra, J. Sánchez; B. Cuesta. DT: Jorge Pautasso



Caracas FC: A. Baroja; B. Añor, J. Muriel, R. Villanueva, E. Fereita; R. Celis, L. Flores, R. Cardoso, N. Canelón; J. Arrieta y C. Espinoza. DT: Noel Sanvicente