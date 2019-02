HOY, Melgar vs. U. de Chile EN VIVO y EN DIRECTO en partido decisivo por Copa Libertadores | Santiago

Ya comienza el Melgar vs. U. de Chile EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | VÍA FOX SPORTS 2 | TV POR INTERNET | VER GRATIS | FACEBOOK LIVE | STREAMING HD | juegan por la Copa Libertadores 2019. El partido ya se juega en el Estadio Nacional de Chile. El conjunto arequipeño busca la clasificación a la tercera fase del certamen internacional. Aquí puedes ver las alineaciones confirmadas, minuto a minuto y más sobre el cotejo.



¿Cuáles son las alineaciones confirmadas de Melgar y la U. de Chile por la Copa Libertadores?

Melgar: C. Cáceda; G. Carmona, J. Narváez, D. Villalba, L. Mifflin; N. Freitas, A. Arias, J. Vidales, C. Neyra, J. Sánchez; B. Cuesta. DT: Jorge Pautasso



U. de Chile: J. Herrera; M. Rodríguez, L. Alvedaño, S. Vittor, J. Beausejour; R. Caroca, R. Echevarria, J. Martínez, S. Ubilla, A. Henríquez; G. Torres

DT: Frank Kudelka

LA PREVIA

La victoria de Melgar en casa ante la U. de Chie dejó la llave abierta por lo que nadie se puede confiar. "Tenemos que saber resguardar la diferencia. Estamos convencidos de clasificar", dijo en la previa Bernardo Cuesta.

El duelo de ida, realizado en el estadio de la UNSA, en Arequipa, quedó favorable a los rojinegros por la mínima diferencia, con el solitario tanto conseguido por Alexis Arias.

Melgar vs. U. de Chile se enfrentan por la Copa Libertadores.

El DT de la U. de Chile parece estar nervioso de enfrentar a Melgar y lo demostró el lunes en una agitada rueda de prensa en la que se molestó ante la insistencia de los periodistas por saber si renunciará en caso de quedar eliminado de la Copa Libertadores.



"¿No les parece hiriente? ¿Creen que me lo merezco? Es la tercera persona que me pregunta si renuncio. Le digo que espera a que ocurra y si pasa, tendrá razón. Ahora, si me quieren echar, no depende de mí", manifestó.

Melgar viajó a Chile para buscar la clasificación en Copa Libertadores. (América TV)

Melgar vs. U. de Chile: así pagan las casas de apuestas

Casas de Apuestas U. de Chile Empate Melgar Te Apuesto 1.30 4.25 8.25 Bet365 1.40 4.33 8.50 Bwin 1.36 4.50 9.00 Betfair 1.33 4.50 10.00 Betsson 1.36 4.50 8.30 InkaBet 1.36 4.60 8.75

Melgar arribó el lunes a Santiago para preparar el partido ante la U. de Chile y lo hizo con el plantel completo a disposición del técnico argentino Jorge Pautasso. El entrenador hará algunos cambios en el once titular que ganó en Arequipa.

"Estamos capacitados para grandes cosas y lo queremos demostrar en Santiago. Vamos a buscar el resultado que nos lleve a la clasificación", comentó el arquero Carlos Cáceda previo al viaje a Chile.

Melgar de Arequipa jugó en la Copa Libertadores de 1982, 1984, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Melgar vs. U. de Chile: horarios en el mundo

México 3:15 p.m.

Perú 4:15 p.m.

Ecuador 4:15 p.m.

Colombia 4:15 p.m.

Bolivia 5:15 p.m.

Venezuela 5:15 p.m.

Argentina 6:15 p.m.

Chile 6:15 p.m.

Uruguay 6:15 p.m.

Paraguay 6:15 p.m.

Brasil 7:15 p.m.

España 10:15 p.m.

Melgar vs. U. de Chile: probables alineaciones

Melgar: Carlos Cáceda; Giancarlo Carmona, Jhon Narváez, David Villalba, Carlos Neyra; Jhonny Vidales, Alexis Arias, Nicolás Freitas, Joel Sánchez; Bernardo Cuesta y Janio Posito.

DT: Jorge Pautasso.



U. de Chile : Johnny Herrera; Lucas Aveldaño, Sergio Vittor, Matías Rodríguez, Jean Beausejour; Jimmy Martínez, Augusto Barrios; Rafael Caroca, Ángelo Henríquez, Sebastián Ubilla y Pablo Parra.

DT: Frank Kudelka.



Árbitro: Daniel Fedorczuk (URU)

Estadio: Nacional, de Santiago.



