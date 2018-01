Boca Juniors será el rival de Alianza Lima en el debut de ambos en la Copa Libertadores 2018. A pesar del regreso de Carlos Tévez, el momento del club argentino no es el mejor. Tres de sus titulares fueron separados parcialmente del primer equipo por un escándalo de violencia. Encima, el capitán se lesionó.



El volante Pablo Pérez tuvo que abandonar el campo en el primer tiempo del partido con Aldosivi del último miércoles por un dolor en el gemelo de la pierna izquierda. Entonces, las alarmas se encendieron.

El informe médico de Boca Juniors informó de que se trata de distensión en el sóleo izquierdo. Sin embargo, no se precisa el tiempo de para. Por esa misma razón, el jugador se someterá a otras pruebas.

"Tengo una molestia fuerte en el gemelo. Ya me dieron los estudios, los médicos me van a llamar y me van a confirmar. Ojalá que los resultados no den un desgarro", dijo el jugador a la prensa de su país.

Alianza Lima y Boca Juniors se verán las caras el primero de marzo en Lima. Ambos tratan de llegar de la mejor forma al duelo copero.

