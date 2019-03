River Plate - Alianza Lima: 'Millonarios' debutan en Lima por la Copa Libertadores 2019

River Plate - Alianza Lima EN DIRECTO : 'El Millonario' , vigente campeón de la Copa Libertadores , llega a la ciudad de Lima para enfrentarse a Alianza Lima por la primera jornada del Grupo A en el estadio Nacional de Perú.

El duelo se jugará este miércoles 6 de marzo desde las 7:30 p.m. (horario en Perú y Colombia) ; mientras que para Argentina, Uruguay y Chile el duelo está pactado para las 9:30 p.m.

El entrenador millonario , Marcelo Gallardo, considera la posibilidad de incluir en el once inicialista ante los blanquiazules a Fabrizio Angileri, por su buen ritmo de competencia.

Además, se espera el regreso al equipo titular de Gonzalo Montiel y Nacho Fernández que estuvieron ausentes de los terrenos de juego por lesión.

Cabe mencionar que a Marcelo Gallardo aún le restan dos fechas de suspensión, por lo que no estará en el banco de suplentes millonario para el cotejo ante los peruanos.

Del rival de turno, actual subcampeón del fútbol peruano, se sabe que tiene nuevo entrenador, el argentino Miguel Ángel Russo. Solo ha perdido un partido oficial en la temporada y fue por la mínima diferencia ante Sporting Cristal.

Horarios en el mundo para ver el Alianza Lima vs. River Plate

México: 6:30 pm

Perú: 7:30 pm

Colombia: 7:30 pm

Ecuador: 7:30 pm

Venezuela: 8:30 pm

Bolivia: 8:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Uruguay: 9:30 pm

Paraguay: 9:30 pm

Chile: 9:30 pm

Brasil: 10:30 pm

Reino Unido: 00:30 am (7 de marzo)

España: 01:30 am (7 de marzo)

Japón: 9:30 am (7 de marzo)

Alianza Lima vs. River Plate: alineaciones posibles

Alianza Lima: Pedro Gallese; Rodrigo Cuba, Hansell Riojas, Gonzalo Godoy, José Guidino; Kevin Quevedo, Wilder Cartagena, Rinaldo Cruzado, José Manzaneda; Joazinho Arroé y Mauricio Affonso. Entrenador: Miguel Ángel Russo.



River Plate : Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pínola; Camilo Mayada, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero, Nicolás De la Cruz; y Lucas Pratto. Entrenador: Marcelo Gallardo.

¿Qué canales transmitirán el Alianza Lima vs. River Plate?

Argentina: FOX Sports

Bolivia: FOX Sports

Brasil: FOX Play Brazil, FOX Sports 2 Brazil

Canadá: DAZN, beIN Sports Connect

Chile: FOX Sports

Colombia: FOX Sports

Ecuador: FOX Sports

Internacional: Facebook Live

Paraguay: FOX Sports

Perú: FOX Sports

Estados Unidos: beIN Sports

Uruguay: FOX Sports