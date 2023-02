Sport Huancayo, contra todo pronóstico, consiguió sumar un importante triunfo frente a Nacional de Asunción, por el duelo de ida de la primera fase en la Copa Libertadores 2023. La entrega del ‘Rojo Matador’ fue notable, especialmente, porque en la previa no habían registrado partidos oficiales (diferencias entre algunos clubes y la FPF, respecto a los derechos de TV, generó hasta seis walk over en la Liga 1), tal y como lo destacó el técnico del club, Mifflin Bermúdez.

En diálogo con la prensa, luego del partido en el estadio Huancayo, el DT confesó que “el tener a nuestra reserva al lado, que siempre está activa, nos ayudó a tener ritmo de competencia, no hay excusas, la planificación se dio al pie de la letra. Nuestro equipo jugó muy bien, tuvo la posesión del balón más que el rival y sacó un triunfo dificilísimo”.

El ‘Rojo Matador’ -que se impuso con goles de Carlos Escobar y Ronal Huaccha- sabía que tenía todo en contra, ya que solo habían podido sumar amistosos, mas no minutos de competencia. Si bien el anuncio de que se jugaría la fecha 3 del Apertura abrió esa esperanza, ello no se concretó, luego de que Cusco FC decidiera no presentarse en cancha, lo que llevó a seguir trabajando de manera interna.

Aunque el equipo sabe que para la cuarta jornada les corresponde descansar, tienen claro que no deben dormirse en sus laureles, ya que la preparación para el siguiente cotejo en Asunción será igual de duro. En ese sentido, el DT Bermúdez aseguró que “mañana (hoy) tenemos descanso activo y el día jueves reanudaremos las prácticas”.

Incluso, agregó que “como nos toca descansar en la Liga 1, vamos a prepararnos. Habrá un partido de práctica y luego ya está todo planificado para jugar con Nacional en Paraguay. Ellos son un equipo duro, será un partido difícil, pero creemos que podemos mejorar lo que hicimos hoy”.

Finalmente, explicó que seguirán preparándose para clasificar a la siguiente ronda, donde podrían enfrentarse a Sporting Cristal. “Vamos a mejorar en todas las líneas, los chicos entendieron que para ganar hay que buscar el arco contrario. Hoy lo hicimos, solo hay que ser un poco más finos la próxima y conseguiremos un buen resultado”, sostuvo.





