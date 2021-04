Luego de perder 3-0 frente a Sao Paulo en el debut de Copa Libertadores, el triunfo del último domingo ante Universitario de Deportes (1-0) fue un punto de quiebre para Alejandro González. El defensor uruguayo de Sporting Cristal se refirió a los cinco duelos invictos que suman en la Liga 1, a las rotaciones que hay en la pizarra de Roberto Mosquera y, por supuesto, al choque con Racing Club en Buenos Aires.

El zaguero celeste tiene claro que la misión no será sencilla en Avellaneda. Sin embargo, se tiene fe: “Los partidos en Copa Libertadores tienen un componente emocional importante. No es nada nuevo lo que estoy diciendo, son partidos donde la tensión es muchísima. El cotejo con Universitario fue de preparación para afrontar la Copa Libertadores”.

Alejandro González, en una entrevista para el área de prensa del club, también sostuvo que “sin dudas me auguro una gran batalla, pensando en ese partido, con la ilusión de traer un resultado positivo”. A su vez, se refirió a las modificaciones que realiza el ‘profe’ Mosquera fecha a fecha: sí, más que un equipo... tienen un plantel en el Rímac.

“Hay una competencia importante y ese nivel competitivo a tope me está haciendo crecer a pesar de mi edad. Lo que más me reconforta no solo de estar en este gran club, es el crecimiento en mi persona a pesar de tener 33 años”, mencionó el defensor de Sporting Cristal.

Con relación al triunfo sobre el cuadro de Ángel Comizzo, esto sostuvo el charrúa: “Estamos muy felices no solo por el hecho de ganar un partido más, de seguir esta racha positiva, sino también porque ganar un clásico, un partido de esta importancia, para nosotros y para la gente, tiene una relevancia diferente”.

El plantel celeste viaja este martes (1 pm.) a Buenos Aires y entrenarán en el complejo deportivo de River Plate (Ezeiza). El jueves se medirán con Racing Club (5 pm.), por la segunda fecha del grupo E: ese mismo día está programado el regreso a nuestro país.





