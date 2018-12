La quiere en su vitrina. Sporting Cristal acaba de alcanzar su estrella 19, pero en La Florida siguen seducidos por la Copa Libertadores , torneo en el que no han podido ser protagonistas desde el subcampeonato en 1997.

Los rimenses buscarán hacer prevalecer su condición del mejor equipo peruano para salir adelante en una fase de grupos que parece no ser inaccesible para la escuadra 'Cervecera'.

Mario Salas tras dejar Sporting Cristal: "Espero algún día volver"



Sporting Cristal tendrá que compartir el grupo 'C', en la Copa Libertadores, con Universidad de Concepción (Chile), Godoy Cruz (Argentina) y el Club Olimpia (Paraguay).

Los bajopontinos tendrán que buscar técnico lo más rápido posible, tras la salida de Mario Salas, para poder planificar lo que será su pretemporada, la cual es vital para el desempeño que tendrán en la próxima temporada.

Cabe destacar que la Copa Libertadores tendrá final a partido único, el mismo que se desarrollará en el Estadio Nacional de Santiago, en Chile. ¿Sporting Cristal logrará levantar el trofeo?

Este es el fixture completo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores:



06/03 | 5:15 p.m. | U. de Concepción (CHI) vs. Sporting Cristal

12/03 | 7:30 p.m. | Sporting Cristal vs. Godoy Cruz (ARG)

28/03 | 9:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Club Olimpia (PAR)

10/04 | 5:15 p.m. | Sporting Cristal vs. U. de Concepción (CHI)

23/04 | 7:30 p.m. | Godoy Cruz (ARG) vs. Sporting Cristal

09/05 | 5:15 p.m. | Club Olimpia (PAR) vs. Sporting Cristal