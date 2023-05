Una de ellas, sin duda, fue que los dirigidos por Tiago Nunes salieron con otra actitud luego de la crisis en la que se ha visto envuelto el plantel. Además, los celestes fueron intensos en el ataque durante todo el encuentro y tuvieron una defensa que estuvo muy sólida. También hay que destacar el desempeño de Yoshimar Yotún, que fue clave durante el cotejo, y la actuación de Jhilmar Lora, que marcó el gol de la victoria.

Otra actitud de Sporting Cristal

Tres empates y tres derrotas había registrado el cuadro rimense en sus últimos seis partidos. No iba bien el equipo. Y en los recientes encuentros contra la ‘U’ y César Vallejo, se vio a unos jugadores celestes apáticos, no a todos, pero sí a la mayoría, como si no tuvieran ganas de jugar. Obtuvieron una derrota y un empate, respectivamente.

El problema es que, tras el duelo contra los ‘poetas’, las cámaras captaron una discusión entre Yotún y Nunes. Esto causó una crisis en el club, en la que las redes hablaron de una posible renuncia del brasileño, quien posteriormente salió a declarar que se quedaba como DT, pues fue respaldado por la institución. Los hinchas también mostraron su malestar por el momento que vivía el equipo.

Se esperaba que tras este episodio los ‘cerveceros’ salgan con otra actitud y así fue. Ante The Strongest, se vio un cuadro celeste más aguerrido, con ganas de pasar al rival, con creatividad y con iniciativa para anotar un gol. El resultado fue una victoria importante que mantiene a Cristal con vida en el Grupo D.

La intensidad en ataque en los 96 minutos

Otro punto a destacar es que Cristal fue intenso en el ataque durante casi todo el encuentro. En total, el combinado bajopontino realizó 19 disparos al arco del equipo boliviano, 3 fueron directo a la portería, 10 fueron desviados y 6 fueron bloqueados. Alejandro Hohberg tuvo su oportunidad y también el brasileño Brenner, quien tuvo, al menos, un par de tiros claros para anotar, pero se los falló. Quizá la ansiedad por marcar le está pasando una mala factura.

En cuanto a saques de esquina, el equipo cervecero fue superior: 9 frente a los 2 de The Strongest. Fue sin duda un buen cotejo de Cristal, que se adueñó del balón en varios momentos y que generaba chances con Grimaldo, Távara, Yotún. El problema es que faltaba efectividad, hasta que llegó Lora y pudo anotar el tanto que el dio el triunfo a los rimenses.

La defensa sólida con el ingreso de Lutiger

La línea defensiva que había estado usando Nunes en sus últimos encuentros en el torneo peruano estaba compuesta por Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignácio y Nilson Loyola. Sin embargo, para el enfrentamiento contra el club boliviano, el técnico brasileño decidió reemplazar a Loyola por Rafael Lutiger, y funcionó. La defensa fue uno de los aspectos que más sobresalió durante el encuentro, bloqueando en ciertos momentos la ofensiva del ‘Aurinegro’.

De hecho, Lutiger se interpuso y así desvió un disparo rival que bien pudo haber terminado en gol. La página especializada de estadísticas SofaScore ha destacado el desempeño de cada uno de los defensas cerveceros. Son los que mayor puntaje han recibido en el equipo. Lora obtuvo un 8,1 de calificación; Chávez, un 7,2; Ignácio, un 7,5; y Lutiger un 7,4.

La jerarquía de Yotún

Yoshimar Yotún volvió a demostrar lo importante que es en Sporting Cristal. Su jerarquía y su experiencia fueron claves en el medio campo para que el equipo haya conseguido un triunfo en el Nacional. Se mostró participativo, creativo y también disparó contra el arco rival en una oportunidad. Tuvo una actitud y un desempeño muy diferente a lo mostrado en sus últimos partidos del torneo peruano.

Es cierto, no está en su mejor nivel futbolístico, pero sí sobresalió en el duelo contra The Strongest. Al menos, SofaScore le puso un 7,7 a su actuación. “Estoy feliz por el grupo. A pesar de todo, todos jugamos en conjunto como un equipo que somos”, declaró tras la victoria. A ‘Yoshi’ se le señaló como uno de los responsables de la crisis que estaba viviendo el club, pero, quizá, la imagen que prueba que este episodio ha quedado superado es el abrazo que se dio con Nunes al final del cotejo.

Lora y su gol

Jhilmar Lora fue uno de los jugadores que más brillo en la escuadra celeste. No solo defendía por su sector derecho, sino también subía para contribuir con la ofensiva del combinado local. Volvió a ser ese lateral con llegada en ataque que buscó anotar su gol, y que lo logró en el segundo tiempo, dándole el triunfo a Cristal.

Tuvo dos ocasiones, pero las falló. Fue en el tercer intento que, tras ser habilitado por un jugador del conjunto boliviano, pudo marcar su tanto de tijera. Ya registra dos goles en la temporada, ambos anotados en la Libertadores. El primero se lo marcó a Nacional de Paraguay. Lora ha vuelto a celebrar junto a Sporting Cristal.

