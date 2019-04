La fuerte crítica de Julio César Uribe a Claudio Vivas: “En el Perú no somos estúpidos” [VIDEO]

El ‘Diamante’ se calentó. Julio César Uribe , ídolo de Sporting Cristal , criticó – fiel a su estilo – los argumentos que ofreció Claudio Vivas luego de caer goleado ante Olimpia. Según el técnico argentino, los celestes recibieron goles sobre el final del partido. Ojo, el cuadro paraguayo fue ampliamente superior a lo largo de los 90 minutos; inclusive, no generaron claras ocasiones de gol.

“Fue un Cristal irreconocible. Yo no digo que es total responsabilidad del técnico, porque tenía que ser ‘anético’, si empiezo a desglosar todo lo que he visto. Y prefiero abstenerme de esa opinión para no pisar cayos, porque no me interesa. Pero ojo que acá no somos estúpidos. Eso sí quiero expresarlo. Hay gente que sabe de fútbol y mucho”, afirmó Julio César Uribe en FOX Sports Radio Perú.



Minutos después, el ídolo de Sporting Cristal ironizó con las declaraciones de Claudio Vivas y disparó: “Desde hace tiempo no me sentía un ‘pelotudo’”, agregó en plena transmisión.

“¿Perdiste un partido porque te toca jugar un partido 48 horas después? Eso fue lo que declaró [ Vivas”, concluyó Julio César Uribe, quien es una voz autorizada para hablar sobre el fútbol y, sobre todo, de Sporting Cristal, club con el que salió campeón en cuatro ocasiones.

Ojo a un detalle. Según Claudio Vivas, Sporting Cristal, que es último de su grupo, todavía tiene chances “matemáticamente” para seguir dando pelea en el Grupo C.

