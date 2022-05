Ni la mascarilla ocultó la frustración en el rostro de Christofer Gonzales, autor del golazo del honor, con ‘bicicleta’ incluida, en la caída 2-1 ante Flamengo: “Tuvimos situaciones que no las concretamos, fueron errores nuestros”. ‘Canchita’ estaba ‘caliente’ y, sobre todo, se refería a la clarísima ocasión fallida de Irven Ávila a los 62′, con el duelo aún 1-0, una prueba más de la falta de contundencia que expuso el Sporting Cristal de Roberto Mosquera a lo largo de la Copa Libertadores.

El balance copero, post eliminación, es realmente escalofriante: cuatro derrotas, dos empates, tres goles a favor y ocho en contra, unas estadísticas que, para ser sinceros, tampoco van de la mano con todo lo generado por los ‘cerveceros’ en la Libertadores. Es allí donde ‘Canchita’, con el respaldo de haber sido el mejor jugador de la campaña copera, hizo un llamado de atención desde el estadio Maracaná.

“A raíz de este torneo, nos vamos con buenas sensaciones, porque el equipo siempre manejó el partido con su identidad, que es el buen juego, la tenencia del balón. Lastimosamente, en varios partidos tuvimos posibilidades de gol, pero no concretamos. Es un detalle muy importante, que seguramente lo vamos a manejar en el equipo, junto con la dirigencia, necesitamos poder hacer goles”, expresó Gonzales, quien ya experimentó este panorama en la última Copa, al mando del ‘profe’ Mosquera, donde Cristal careció el mismo problema.

Allí, Mosquera solucionó sobre la marcha la falta del ‘9′ tras las lesiones de Christopher Olivares, Percy Liza y Marcos Riquelme, el argentino que llegó desde Bolivia a su pedido, quien tampoco fue solución: ocho goles en 24 duelos y tuvo dos lesiones musculares que lo dieron de baja por tres meses. Alejandro Hohberg, Irven Ávila y el mismo ‘Canchita’ jugaron como punta, sin ser especialistas, algo que se tradujo en eliminación: tres tantos en seis partidos y 10 en contra.

Está de más decir que el colombiano Jhon Jairo Mosquera, otro delantero que llegó por pedido del DT, también estuvo lejos de ser solución en la Copa: apenas sumó 39 minutos en dos partidos, no anotó y, lo más irreal, no generó ningún disparo. “Christofer lo dijo en voz alta, yo he tenido oportunidad de conversar con un jugador de peso del equipo y me comentó que estaban apenados y preocupados porque no llegan jugadores que marquen la diferencia en la Copa”, afirmó Roberto ‘Chorri’ Palacios en RPP.

Carlos Orejuela, figura del Cristal que superó la fase de grupos en 2004, y José Carlos Fernández, último goleador de un equipo nacional en la Libertadores, analizan el problema de la terrible falta de gol de los equipos peruanos en el torneo.

¿Un ‘9′ de jerarquía es la solución?

Tenemos que remontarnos al 2010, cuando el Alianza Lima de Gustavo Costas llegó hasta los octavos de final (cayó ante Universidad de Chile), para encontrar un delantero determinante de un equipo peruano en la Copa: José Carlos Fernández, con siete tantos en ocho partidos, fue el máximo artillero blanquiazul y, junto a Wilmer Aguirre, formó una dupla de temer y de las más recordadas por los hinchas. Igual, el popular ‘Zlatan’ cree que el ‘9′ no es determinante.

“No solo es la ausencia de un ‘9′ de jerarquía, creo que es más un todo. Yo siempre digo que el tema en la Copa Libertadores es que hay que empezar reconociendo que somos los últimos de Sudamérica, y tenemos que jugar con ese chip en la cabeza. Hay que estar con un estado físico muy bueno y empezar a jugar no queriendo ir a buscar el resultado, pues los demás equipos nos superan en todo. Tenemos que saber defender, correr, jugar en bloque, más lo llevaría a un trabajo táctico que a la falta de un ‘9′”, nos aseguró el actual jugador de Mannucci.

En esa misma edición del 2010, Universitario de Juan Reynoso también alcanzó los octavos de final (eliminado por Sao Paulo), con un balance que hasta la actualidad sigue siendo uno de los pocos con saldo positivo para un equipo peruano en la Libertadores, sobre todo, en la solidez defensiva: cinco goles a favor y solo dos en contra. ¿Lo peculiar? Sus cinco anotadores fueron distintos, entre ellos, Piero Alva, Rodolfo Espinoza, Gianfranco Labarthe, Carlos Orejuela y Luis Ramírez.

Real Garcilaso (hoy Cusco FC) fue el último equipo peruano en superar la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2013, con Fredy García como técnico, incluso llegó hasta cuartos de final (eliminados por Independiente de Santa Fe). En sus 10 partidos, los cusqueños anotaron 10 goles y encajaron 13. Óscar Gamarra, Rolando Bogado y Alfredo Ramúa, ninguno siendo delantero y con dos tantos cada uno, fueron los máximos anotadores del equipo.

“Es cierto que el delantero corona todo, pero si no hay un trabajo importante detrás, es difícil que un jugador resuelva. No depende de que si el equipo peruano tiene un ‘9′ o un ‘10′ de lujo, para mí pasa por tener un bloque táctico sólido en defensa, y cuando se ataque también hacerlo en conjunto. Eso pasaba con Alianza en 2010, y nos fue bien”, agregó Fernández.

Desde 2014, este es el balance de los equipos peruanos que fueron eliminados en fase de grupos de la Copa Libertadores.

Equipo GF GC Edición Universitario 3 10 2014 Real Garcilaso 4 13 2014 Juan Aurich 9 11 2015 Sporting Cristal 6 15 2015 Sporting Cristal 9 15 2016 Melgar 2 12 2016 Sporting Cristal 2 15 2017 Melgar 6 14 2017 Real Garcilaso 2 7 2018 Alianza Lima 1 13 2018 Alianza Lima 2 12 2019 Sporting Cristal 8 11 2019 Binacional 3 25 2020 Alianza Lima 4 11 2020 Universitario 6 19 2021 Sporting Cristal 3 10 2021 Sporting Cristal 3 8 2022 Alianza Lima 4 16 2022

Todo tiempo pasado fue mejor

Carlos Orejuela, una de las figuras del último Cristal que llegó a los octavos en la Copa del 2004 (eliminado por Boca Juniors), al mando de Wilmar Valencia, tiene una opinión diferente. “Cristal necesita un delantero de experiencia, y no hablo de la edad, sino del roce de haber jugado torneos internacionales”, nos dice el ‘Flaco’, quien fue pieza clave de ese equipo y compartía la zona de ataque con Luis Alberto Bonnet, máximo artillero de esa campaña celeste con cinco anotaciones. “Bonnet tenía todo lo que necesita un delantero para jugar la Copa, era un ‘9′ espectacular, en realidad el equipo línea por línea era muy compacto”, agregó.

Asimismo, Orejuela hizo una comparación de su época como ‘cervecero’ en aquella campaña copera con el actual plantel de Mosquera. “No sé si ahora será más competitivo. Nosotros donde jugábamos íbamos a competir, tratar de ganar, nos toque quién nos toque. De local nos hicimos fuertes, pasábamos por encima a todos, teníamos un equipo buenísimo, donde casi todos éramos peruanos. El equipo se la creyó desde el primer partido”, afirma.

Allí, los ‘cerveceros’, que contaban con Jorge Soto, Alberto Rodríguez, Norberto Araujo, Amilton Prado, Henry Quinteros, entre otros, terminaron primeros en su grupo con 10 unidades, el cual compartieron con Rosario Central, Coritiba y Olimpia. Sumaron tres victorias, dos derrotas y un empate, con un saldo de 13 goles a favor y nueve en contra.

“Fuimos un muy buen grupo, mentalizados en esa Copa. Terminábamos destruidos, corríamos todo el encuentro. Si no nos hubiera tocado Boca (campeón de esa edición) en los octavos, otra quizá hubiera sido la historia. Estoy seguro que eliminábamos a cualquier otro rival”, finalizó.

Poca influencia de los goleadores

En un repaso de las últimas 12 ediciones de Libertadores, contando desde 2010, solo en cuatro ocasiones el equipo del máximo artillero del torneo llegó a la final. En las otras ocho, los finalistas no registraron futbolistas con un número considerable de tantos en las tablas de goleadores.

El último en conseguirlo, y en dos ocasiones, fue Gabriel Barbosa con Flamengo. Anotó 11 tantos en 2021, pero perdió la final ante Palmeiras (2-1), e hizo nueve en 2020, donde sí levantó el título ante River Plate en el estadio Monumental de Lima (2-1).

Los otros dos goleadores finalistas fueron José Sand con Lanús con 11 tantos en la edición 2017 (perdió el título ante Gremio), mientras que Jo de Atlético Mineiro con siete dianas se llevó el título ante Olimpia en 2013.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR