¿Cuál fue la impresión dejada por Sporting Cristal en Brasil después del partido contra Fluminense?

La sensación es positiva al tener un equipo que viene a Brasil y sale a jugar sin temor a los jugadores. Fluminense es un equipo que disfruta mucho del juego con el balón, pero Cristal tuvo la oportunidad de anotar en el primer tiempo con un cabezazo. También tuvimos una oportunidad al final, cuando Felipe Melo cometió un error. Creo que jugar de igual a igual contra un equipo brasileño muestra el buen desempeño de Cristal en la competición y ahora debemos trabajar para estar en Sudamericana.

¿Qué opinas sobre el destacado desempeño de los jugadores brasileños en Sporting Cristal?

Estoy muy satisfecho con eso. Después de mi paso por Cristal y por Perú, las oportunidades para los jugadores brasileños se cerraron un poco. Sin embargo, ahora se están abriendo nuevamente. Cristal, una vez más, está brindando oportunidades a talentosos jugadores y está compitiendo bajo la dirección de un gran entrenador que está acostumbrado a los equipos de renombre. Es una oportunidad y espero sinceramente que esta puerta permanezca abierta para que otros jugadores brasileños puedan llegar fútbol peruano.

El mercado brasileño no ha sido muy explotado por el fútbol peruano...

Creo que los jugadores brasileños enfrentamos una dificultad en cuanto al idioma, ya que en Sudamérica se habla principalmente español, mientras que nosotros hablamos portugués. Esto puede suponer un pequeño obstáculo, pero hoy en día veo que esta barrera se está superando. La llegada de Tiago, Brenner e Ignacio ha abierto una puerta y espero sinceramente que siga abierta por mucho tiempo, debido a la forma en que están jugando y desempeñándose en Cristal. Hay muchos jugadores brasileños aquí que sé que podrían destacarse si tuvieran la oportunidad de jugar en un mercado como el peruano. Además, la destacada participación de Cristal contra Fluminense, el gran partido que realizaron, seguramente motivará a que otros jugadores brasileños miren el fútbol peruano como una buena opción.

¿Por qué crees que Brenner Marlos demoró en aparecer de cara al gol?

Antes de comenzar la Copa, tuve la oportunidad de conversar con algunas personas en Perú, y me hicieron la pregunta sobre Brenner, quien estaba jugando pero no lograba marcar goles. En ese momento, expresé la importancia de tener paciencia, ya que él estaba jugando en otro país, con otro idioma y necesitaba adaptarse al estilo de juego del equipo. Para un ‘9′, es fundamental que el equipo juegue en función de él, y no al revés. Sin embargo, a medida que el tiempo ha pasado, creo que Cristal se ha acostumbrado a jugar con Brenner y él se encuentra en un gran momento, anotando los goles necesarios. Esto es muy positivo y demuestra su valía. Espero que continúe en esa senda y que Cristal concentre sus esfuerzos en la Sudamericana, pero también en el Clausura, ya que Alianza ya se ha consagrado campeón del Apertura. Es importante competir y evitar que Alianza logre el tricampeonato.

🇵🇪🏆 Sergio Junior estuvo junto a la hinchada celeste apoyando a Sporting Cristal en el estadio Maracaná. El exjugador rimense le anotó un golazo de chalaca a Curitiba en la Copa Libertadores 2004. pic.twitter.com/ZAuS4EA3Gk — Adolfo Quinteros (@AAQuinteros10) June 28, 2023

¿Qué aspectos podrías destacar del juego de Brenner como delantero?

Permíteme darte dos ejemplos de jugadores que tuve la oportunidad de ver en Perú, como Maestri y Bonet, quienes también desempeñaron ese rol de ‘9′ para Cristal. El equipo siempre ha tenido la presencia de un delantero centro. Brenner es un jugador que se mueve constantemente en el terreno de juego. Sale del área, se abre espacios para los demás delanteros y, gracias a su vitalidad y juventud, logra llegar al área para marcar goles. Es versátil y su movilidad le permite contribuir de diferentes formas al juego del equipo. A pesar de su movilidad, Brenner también es capaz de jugar de espaldas al arco, lo cual es fundamental para enfrentar a los defensores y crear oportunidades para sus compañeros. Su desempeño en esta faceta del juego también es destacable.

¿Cuál es tu opinión sobre Ignacio Da Silva y por qué crees que es considerado el mejor refuerzo de los últimos años?

Ignacio Da Silva es sin duda un defensor destacado, y su desempeño en varios equipos en Brasil respalda esa afirmación. No es sorprendente verlo brillar en el club Cristal, ya que demuestra ser un gran jugador. Es deseable que continúe en el equipo durante muchos años, no solo por su habilidad en el campo, sino también por la madurez que aporta a quienes lo rodean. Da Silva muestra un liderazgo notable en la defensa, algo que pude observar personalmente ayer en el partido en vivo. Además de su comunicación constante con sus compañeros de defensa, juega con determinación y agresividad. En general, es un jugador muy talentoso.

¿Qué tan importante es que tus compatriotas hayan llegado a un club como Sporting Cristal?

Cristal es un equipo que brinda oportunidades y, en muchas ocasiones, también muestra paciencia hacia sus jugadores. Un buen ejemplo de ello es Brenner, quien posiblemente no hubiera tenido la misma paciencia en otro equipo grande de Perú. Cristal tiene la capacidad de trabajar con jugadores jóvenes y extranjeros, y siempre los respalda. Estoy seguro de que el equipo logrará buenos resultados este año y tiene buenas posibilidades de ganar un título, lo cual es muy importante.

Pudimos ver que fuiste al hotel de concentración del equipo...

Fue un reencuentro muy especial. Extrañaba mucho a las personas con las que compartí vestuario y aún siguen en el club, ya que hace mucho tiempo que no voy a Perú y Cristal no ha venido a Río de Janeiro en mucho tiempo. También tuve la oportunidad de hablar con Jorge Soto, con quien no había tenido muchas conversaciones recientemente, así como con los miembros de la directiva y el cuerpo técnico. Estar rodeado de personas a las que aprecio y siento que me aprecian de vuelta es algo realmente reconfortante. Los hinchas de Cristal también me demuestran mucho cariño, al igual que yo siento cariño por ellos. Es increíble cómo aún se habla del gol de chalaca que marqué hace 20 años; la gente sigue recordándolo. Es gratificante saber que he dejado una marca en el corazón de los hinchas. Espero sinceramente que esta conexión y afecto perduren por muchos años más.

¿Qué te pudo comentar Jorge Soto sobre la forma de trabajo de Tiago Nunes?

Sí, tuve una breve conversación y me comentó que el entrenador trabaja muy arduamente, como es de esperar. En la actualidad, es común que los entrenadores se esfuercen al máximo durante los entrenamientos. Aunque disponen de menos tiempo para prepararse, la intensidad es muy alta. También dijo que Mosquera es una persona y un entrenador excepcional, con un enfoque único. Sin embargo, ahora está Thiago y me aseguró que trabaja incansablemente y con gran determinación. Al principio, la gente puede sentir cierto cambio, pero creo que las cosas se están normalizando día a día.

Dado tu trabajo de llevar jugadores brasileños a distintas partes del mundo, ¿existe la posibilidad de explorar el mercado peruano también?

Definitivamente, nuestra labor de llevar jugadores brasileños a diferentes partes del mundo nos permite considerar también el mercado peruano. Hemos tenido éxito al enviar jugadores a Europa y Asia, y estamos abiertos a explorar nuevas oportunidades en Perú. Estuve conversando recientemente con el equipo de Cristal y planteamos la posibilidad de presentar a nuestros talentosos jugadores para que puedan tener la oportunidad de jugar en el fútbol peruano. Estamos entusiasmados por ampliar nuestras conexiones y brindarles esa oportunidad a los jugadores brasileños en Perú.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.