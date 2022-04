Un gol de ‘Canchita’ Gonzáles, un regate de De Arrascaeta, un rechazo de Merlo, una gran tapada de Hugo Souza... Son acciones que suelen repetirse en el imaginario del hincha de Sporting Cristal y Flamengo. Sin embargo, son recreadas cada vez de forma distinta por las mentes de Juan Pablo Torres (Perú) y Marcelo Moita (Brasil), hinchas que no pueden ver el mundo que los rodea, pero sí entregar amor y pasión por el equipo de sus amores.

En la previa del duelo por la fecha 1 del Grupo H de la Copa Libertadores, Depor conversó con estos dos personajes, quienes en cada palabra demostraron que el deporte rey puede trascender más allá de los sentidos. Cada uno tiene una historia distinta, pero convergen en que para sentir el fútbol no se necesita ver, solo es necesario seguir lo que dicta tu corazón.

“Sporting Cristal no es algo visible, solo se siente”

Juan Pablo Torres perdió la totalidad de su vista a los 2 años. Tiene recuerdos casi nulos antes de ese suceso que marcó su vida. Para él, no ver se volvió algo normal y cotidiano, hasta que tiempo después entendió que era algo que lo diferenciaba de los demás. Pese a ello, nunca se sintió apartado de la sociedad.

Los relatos de sus hermanos sobre los goles que anotaban en el equipo del barrio que dirigía su padre, fueron la forma en la que se empezó a interesarse por el fútbol. Incluso empezó a jugar con ellos, aunque el balón no era adaptado para él. No le importaba ese detalle, ya que también quería sentir esa dosis de felicidad que te da patear una pelota.

Logró entender por completo lo que significaba este deporte, cuando se hizo hincha de Sporting Cristal, contagiado por el fanatismo de su padre. Consolidó su vínculo con los celestes en el tricampeonato (94-95-96) y subcampeonato de la Copa Libertadores 1997, una de las épocas doradas del club bajopontino.

Juan Pablo junto al equipo de Sporting Cristal que jugó la final de la Copa Libertadores 1997. (Foto: Difusión)

“Amor por los colores”, es una frase que suele repetirse dentro del argot del fútbol. Para Juan Pablo es totalmente válida, ya que pese a que nunca conoció los colores, confiesa un sentimiento gigante por la gloriosa camiseta celeste.

“Sporting Cristal no es algo visible o simplemente futbolístico, solo se siente. Este club te enamora desde el primer momento que lo conoces. En 1997 tuve la oportunidad de ir a La Florida y conocer a los jugadores que disputaron la final continental. La sensación que uno vive dentro del club es espectacular. Esta camiseta te inspira a reír con los triunfos y llorar con las derrotas”, contó.

Esta linda aventura con el balompié lo llevó a estudiar Ciencias de la Comunicación, ejerciendo el periodismo deportivo desde el 2006. Se fue enamorando de su profesión a través del balón. Desde ahí no paró, y hoy está más seguro que nunca que jamás podría vivir alejado del que él considera el deporte más hermoso del planeta.

“No necesito distinguir colores, solo sé que amo a Flamengo”

Con apenas cinco meses de vida, Marcelo Moita llegó a este mundo. Su prematuro nacimiento lo llevó a perder la visión. Su madre había tenido problemas para quedar embarazada y fue un proceso muy complicado. Él sufrió dos paros cardiacos durante el trabajo de parto, siendo prácticamente un milagro su nacimiento.

Su padre fue la persona que lo involucró en el fútbol. Cuando tenía 5 años le empezó a contar sobre este juego. Empezaron a escuchar los partidos por radio, medio de comunicación que le facilita seguir mejor los partidos. No logró hacerse hincha del Bahía, equipo del cual es fanático su progenitor y el más importante del estado donde vive, Salvador de Bahía.

Pese a que vive a más de 1,600 kilómetros de Rio de Janeiro, decidió entregar su corazón a Flamengo. Más allá de la historia deportiva, lo que más le encanta de este club es su hinchada.

Marcelo Moita con la camiseta de su amado Flamengo. (Foto: Difusión)

“Me gusta todo del ‘Mengao’, pero sobre todo la ‘torcida’. Acompaña al equipo en las buenas y malas. No importa el rival, siempre está presente. Cada vez que he podido ir al Maracaná siento a la hinchada y la alegría. No tengo que imaginar nada, ni los colores, ni a los jugadores. Solo sé que amo al club. No necesito ver, solo sentir”, señaló.

La temporada 2009 fue importante para afianzar su lazo con el ‘Fla’. Después de empezar un torneo muy malo, ocupando varias fechas las últimas posiciones, terminaron ganando el título del Brasileirao, teniendo como máxima figura a Adriano Leite. “Recuerdo que campeonamos en la última fecha contra Gremio. El Maracaná estaba repleto, con 80 mil espectadores en las tribunas. Fue algo inexplicable”.

Al igual que Juan Pablo, también es comunicador, pero no lo hace en el ámbito deportivo. Es transcriptor para la Secretaria de Comunicaciones del municipio de Salvador de Bahía. Sus labores no son impedimento para estar al tanto del acontecer de su equipo. Es considerado por muchos periodistas, una de las personas que más sabe sobre el conjunto ‘Rubro-Negro’. Su sueño es es comentarista y lucha día a día para conseguirlo.





