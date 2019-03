Sporting Cristal vs. Godoy Cruz: hora y canales de TV para ver el partido por la Copa Libertadores 2019 | EN VIVO

Sporting Cristal vs. Godoy Cruz , | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | juegan hoy por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2019. Los celestes tuvieron un complicado inicio en el certamen internacional, luego de caer 5-4 ante Universidad de Concepción, y van a tratar de voltear esta situación en este duelo que tendrá como escenario el Estadio Nacional, con el aliento de su gente.



Sporting Cristal y Godoy Cruz se enfrentan a las 7:30 p.m., en un partidazo que será transmitido por Fox Sports. Todos los detalles del antes, durante y después los tendrás en DEPOR.COM.

"Lo importante de todo esto es que tenemos buenos jugadores y competencia en todos los puestos. A mí, me da tranquilidad el equipo que tengo para armar una táctica para un buen partido y luego de eso, armar una buena estrategia para poder ganar el partido", dijo Claudio Vivas en la previa.

"La referencia de Emanuel Herrera es que es el jugador más importante que tiene hoy el equipo. El gol es lo más importante en los equipos y él lo tiene. Me quedo con la importancia de Cazulo, es el eje del equipo, el que marca los tiempos. No nombro a Lobatón porque no sé si participará, pero tiene las mismas características de Cazulo. Son los futbolistas más determinantes más allá de Herrera", afirmó Lucas Bernardi, entrenador de Godoy Cruz.

El partido ante la U. de Concepción es el único duelo oficial perdido por el Sporting Cristal en lo que va de 2019, pues en la Liga 1 es el líder absoluto del torneo al haber sumado cuatro victorias en las cuatro primeras jornadas, con siete goles a favor y ninguno en contra.



Sporting Cristal vs. Godoy Cruz: horarios en el mundo

México: 6:15 p.m.

Perú: 7:15 p.m.

Ecuador: 7:15 p.m.

Colombia: 7:15 p.m.

Venezuela: 8:15 p.m.

Bolivia: 8:15 p.m.

Argentina: 9:15 p.m.

Uruguay: 9:15 p.m.

Paraguay: 9:15 p.m.

Chile: 9:15 p.m.

Brasil: 10:15 p.m.

Reino Unido: 00:15 a.m.

España: 01:15 a.m.

Japón: 10:15 a.m. (13 de marzo)

Sporting Cristal vs. Godoy Cruz: canales de tv en el mundo

Argentina: FOX Play Sur, FOX Sports 3

Australia: Kayo Sports

Bolivia: FOX Sports 3

Canadá: FOX Play Sur, FOX Sports 3

Ecuador: FOX Sports 3

Perú: FOX Sports 3

Estados Unidos: beIN Sports Connect

Uruguay.: FOX Play Sur, FOX Sports 3

