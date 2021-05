La misión no es sencilla para Sporting Cristal ante Racing Club, por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. Roberto Mosquera se juega su última chance de clasificación y, de paso, lo tendrá que hacer sin un ‘9′: Marcos Riquelme, Percy Liza y Christopher Olivares están sentidos. Frente a ello, todo hace indicar que Alejandro Hohberg ocupará esa posición. Y pese a que no es el lugar habitual donde vemos al ‘Enano’, para algunos eso también podría ser una ventaja.

Julinho, clave en el subcampeonato de la Libertadores en 1997 y que brilló justamente ante la ‘Academia’, habló con ESPN sobre el reto que tendrá Alejandro Hohberg: “Es un jugador con buena técnica, habilidad y buena definición. Le va dar movilidad y va generar confusión en la defensa de Racing porque siempre lo que va realizar como falso nueve es salir del área para generar un espacio”.

No fue lo único que mencionó el exjugador de Sporting Cristal alrededor de Hohberg. “Ese espacio del que hablamos puede ser ocupado de sorpresa por otro, entonces los dos defensores rivales no tienen cómo referenciar”, expresó. A propósito del ataque celeste, también se refirió a un tema que preocupa alrededor del comando técnico de Roberto Mosquera: la falta de definición. Se notó sobre todo ante Rentistas en Montevideo.

“Lo que está pasando con Sporting Cristal es que está priorizando más la posesión de balón y define poco. Muchas veces, el cuadro celeste está frente al arco, pero sigue con la posesión. Ese es un problema. El jugador siempre debe estar frente al arco y procurar definir rápido”, manifestó.

Julinho también analizó el sistema de Roberto Mosquera: “Siempre en un 4-3-3 es fundamental tener un nueve de área, lo hacen todos los equipos del mundo que tienen ese sistema porque obliga a que metan centros a los extremos que trabajan para el atacante. Pero la forma cómo está jugando Cristal últimamente utiliza poco los centros, el cuadro celeste trabaja más en posesión. Entonces, yo no creo que sufra tanto por la forma de jugar”.

El exatacante, a su vez, recordó el 4-1 sobre Racing en 1997, por las semifinales de la Copa Libertadores. “Todos hablan de lo mismo, de los dribling a Mc Allister. Lo que resalto de ese partido es que Cristal salió a jugar como equipo grande que es. El equipo debe entrar al campo sin temor. No debe respetar al adversario. Nosotros no mirábamos camiseta, no nos importaba si era Boca, River o Racing”, añadió.





