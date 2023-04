Este miércoles 19 de abril, Sporting Cristal cayó 4-2 ante River Plate y sumó su segunda derrota consecutiva en la Copa Libertadores 2023. Si bien los ‘rimenses’ se adelantaron rápidamente en el marcador, el ‘Millonario’ supo reponerse y logró revertir el resultado, incluso jugando con 10 hombres desde el minuto 38′. Ante ello, Tiago Nunes, DT de la escuadra celeste, declaró ante los medios y habló sobre el nivel de sus dirigidos. Asimismo, señaló que el equipo ya piensa en lo que será su próximo reto: el clásico ante Universitario de Deportes, por el Torneo Apertura 2023.

“En el vestuario están todos molestos. Creo que nuestro torneo, en este momento, es contra The Strongest, que es un equipo con el que nos enfrentamos dos veces. Pero, antes de pensar en el próximo rival, tenemos que mejorar individualmente y de forma colectiva para competir en un nivel más alto”, fueron las primeras palabras del DT brasileño en rueda de prensa.

Asimismo, sostuvo: “Sporting Cristal tiene un proyecto a largo plazo y cuenta con jugadores jóvenes. Hay futbolistas de 18 y 19 años que han jugado por primera vez un partido de jerarquía. Posiblemente, a largo plazo, puedan presentar mejoras y mejores resultados. Debemos pensar en los que se viene por delante. Ahora pensamos en la U, en el que debemos juntar todas nuestras fuerzas”.

Tiago Nunes también aprovechó para agradecer a la hinchada de Sporting Cristal, que apoyó al equipo durante su estadía en Argentina. Asimismo, señaló que el plantel tuvo momentos destacados ante el conjunto ‘Millonario’.

“Agradecemos a nuestra gente por estar con nostros en el hotel y dentro del estadio. Es verdad, tenemos pensar partido a partido. El día de hoy hicimos una planificación para manejar el partido. En la primera parte defendimos bien y cerramos los pases que conectan por el carril central. Generamos buenas situaciones, incluso hasta la expulsión del jugador de River”, acotó.

Sporting Cristal ya piensa en Universitario de Deportes

Dos derrotas consecutivas en la Copa Libertadores y dos empates en sus últimos encuentros por el Torneo Apertura 2023 preocupan al comando técnico de Sporting Cristal, que buscará revertir este momento ante Universitario de Deportes, rival con el que se medirá el próximo lunes por el campeonato nacional.

“No supimos manejar el partido y sacar ventaja de tener un jugador. No pudimos mantener nuestra planificación. Es el momento de entender el por qué no hemos podido sacar nuestra mejor versión y pensar en nuestro próximo encuentro, que es un clásico (ante Universitario). Nada mejor que este tipo de partidos para cambiar el rumbo de estos últimos duelos”, sentenció el estratega brasileño.





