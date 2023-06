“Equipo que gana no se cambia”, es una frase trillada del fútbol, que podría encajar perfectamente con la actualidad de Sporting Cristal. Los celestes, tras realizar una serie de rotaciones en el equipo, tomaron un segundo aire para alcanzar una racha positiva: nueve duelos invictos, entre Liga 1 Betsson y Copa Libertadores, y todo indica que Tiago Nunes ha dado en el clavo.

El DT de la ‘SC’ tardó un poco en conseguirlo, pero ahora ha encontrado en Alejandro Hohberg al acompañante ideal para Brenner Merlos, quien requería a gritos un socio que le permita ganar confianza de cara al arco rival. La velocidad y desequilibrio individual del ‘Enano’, se complementan a la perfección con el brasileño, que despertó y anda en racha, pues lleva 8 goles en lo que va del torneo Apertura 2023.

Sin embargo, al ser un duelo de altura el próximo partido que afrontarán: la ‘SC’ visitará a The Strongest en La Paz, Nunes tiene un dolor de cabeza y deberá decidir si continúa usando a Brenner o es mejor incluir a Irven Ávila, un atacante acostumbrado en jugar en ciudades sobre el nivel del mar.

La presencia del brasileño le daría peso al equipo a la hora de chocar con los defensas del elenco boliviano. Por su parte, el ‘Cholito’ puede darle mayor volocidad a las contras ‘Bajopontinas’. Lo que sí es complicado es que ambos jueguen juntos, ya que ello haría que los rimenses cambien de sistema.

Además, debido al buen momento por el que pasa Alejandro Hohberg, es complicado que el extremo ceda su lugar a Ávila. Así, Tiago Nunes deberá decidir entre Brenner o el ‘9′ peruano.

¿A qué hora y dónde ver el Cristal vs. The Strongest?

Este vital compromiso de Copa Libertadores entre Sporting Cristal vs. The Strongest se jugará desde las 21:00 horas de Perú (22:00 horas de Bolivia) y la transmisión estará a cargo de ESPN y en la app de Star Plus. Ojo, si no cuentas con dichas opciones, también podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.