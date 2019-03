Sporting Cristal vs. Universidad de Concepción: chocan este miércoles por la fecha 1 de la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs. Universidad de Concepción EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | VÍA FOX SPORTS | se miden, en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, por la primera fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores. El inicio del duelo está programado para las Hora: 5:15 p.m. (hora peruana) - 7:15 p.m. (hora chilena) y será televisado por la señal de Fox Sports.

Los rimenses llegan en un buen momento a su debut en el certamen continental, luego de encadenar tres victorias (en la misma cantidad de partidos disputados) en el torneo peruano, donde comparte la punta con Deportivo Binacional.

Sporting Cristal vs. Universidad de Concepción, en cambio, no encontrará bien parada a la escuadra chilena, ya que no sabe lo que es ganar, de manera oficial, desde que inició el campeonato chileno, donde encadena un empate y una derrota.

Está será la primera ocasión en la que ambos equipos se enfrenten en la historia de la Copa Libertadores y, a pesar de la localía, los sureños no parten como claros favoritos ante el actual campeón del Fútbol Peruano.

Sporting Cristal vs. Universidad de Concepción: así pagan las principales casas de apuesta

Casa de apuesta U. de Concepción Empate Sporting Cristal Te Apuesto 1.85 3.20 4.25 Inkabet 1.80 3.40 4.80 Betsson 1.73 3.30 4.55 Bet365 1.80 3.30 4.75

Sporting Cristal vs. Universidad de Concepción: horarios en el mundo

Perú : 5:15 p.m.

Argentina : 7:15 p.m.

Colombia: 5:15 p.m.

Brasil: 7:15 p.m.

Chile: 7:15 p.m.

Uruguay:7:15 p.m.

Paraguay: 7:15 p.m

Ecuador: 5:15 p.m.

Venezuela: 6:15 p.m.

Bolivia: 6:15 p.m.

México: 4:15 p.m

Estados Unidos: 5:15 p.m.

Sporting Cristal vs. Universidad de Concepción: posibles alineaciones

Sporting Cristal : P. Álvarez; J. Madrid, R. Revoredo, O. Merlo, J. Céspedes; J. Cazulo, H. Calcaterra; F. Pacheco, P. Arce, C. Gonzales y E. Herrera.



Universidad de Concepción: C. Muñoz; G. Rolín, G. Mencia, G. Vadalá, G. Pacheco; J. Ballón, G. Voboril; A. Camargo, F. Cordero, H. Droguett y P. Rubio

