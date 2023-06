The Strongest se medirá este miércoles ante Sporting Cristal por la jornada 5 del Grupo D de la Copa Libertadores. El cuadro celeste deberá salir al terreno de juego con la consigna de llevarse los tres puntos, si es que aún quiere tener chances de clasificar a octavos de final. Los rimenses, que se ubican en el tercer lugar de la tabla de posiciones (dos puntos menos que The Strongest), vienen mejorando su desempeño en la Liga 1 Betsson, en medida gracias a la actuación de figuras como Brenner Marlos y Alejandro Hohberg. En sus últimos cinco partidos, Cristal registra un empate y cuatro victorias, la última frente a Cienciano, al que doblegó por un marcador de 4-2. El técnico Tiago Nunes no podrá contar con Marlon Perea ni con Adrián Ugarriza por estar lesionados.

Por su parte, el elenco boliviano llega al partido con sed de venganza debido a la derrota sufrida a manos de Cristal en Lima. De esta manera, The Strongest buscará aprovechar su condición de local para lograr la revancha en el imponente estadio Hernando Siles de La Paz con capacidad para más de cuarenta mil espectadores. Los aurinegros son líderes invictos en el torneo local, y en su último encuentro derrotaron por 1 a 0 a Wilstermann. La columna vertebral del equipo corre por cuenta de Enrique Triverio, Junior Arias y Michael Ortega.

De acuerdo con Betsson, la casa pionera de apuestas online, The Strongest es favorito con 65% de probabilidades de ganar el encuentro, con una cuota de 1.49. A Sporting Cristal le asigna tan sólo un 15% de probabilidades de ganar a su rival, y pagando 5.90 veces lo apostado. En el caso de empate, la probabilidad es de 20% y Betsson paga una cuota de 4.30.