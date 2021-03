Universitario de Deportes se alista para el choque que tendrán ante Melgar, en su debut en la Liga 1. No obstante, conseguir el título nacional no es único reto para los cremas, pues esta temporada también disputarán la Copa Libertadores 2021.

Al respecto, Aldo Corzo comentó para Campeonísimo por PBO acerca del papel que han cumplido los equipos peruanos en este certamen internacional, especialmente por los malos resultados que se ha tenido. “A todos nos preocupa, no solo a la ‘U’ sino a todo el país. Yo creo que es más un tema mental”, sostuvo.

El defensor crema, a su vez, indicó que “hay que ser sinceros, otros países nos llevan ventaja en muchas cosas, en infraestructura, en las canchas, en muchas cosas. Hay cosas en las que no podemos competir. En lo deportivo, es mental. Nosotros físicamente estamos a la par de cualquier equipo de Sudamérica”.

Además, no dudó en manifestar lo exigente que está el torneo peruano. “En el torneo local hacemos buenos tramos en alta intensidad, en distanciamientos cortos, largos. Cuando vamos a un torneo internacional corremos menos que en el torneo local y eso no es un tema físico. Eso es porque te dicen que no vas a poder, por eso creo que pasa más por un tema mental”, explicó.

Universitario consiguió un pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, luego de quedar finalista en la pasada edición de la Liga 1. De momento, está a la espera del sorteo para saber quiénes serán sus rivales en el certamen, y que aún se siguen disputando las rondas preliminares.

En el plano local, los cremas ultiman detalles para su encuentro con Melgar, por la primera jornada de la Fase 1. Si bien Ángel Comizzo ha armado un buen plantel con buenos elementos, su dolor de cabeza estará en la elección de estos para cada fecha. Su debut estará previsto para este sábado 13 de marzo a las 3:30 p.m. en el Alberto Gallardo.





