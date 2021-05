La participación de Sporting Cristal y Universitario volvió a ponerse como tema principal en el balompié nacional en las últimas horas. Esta vez, Julio César Uribe fue uno de los encargados de dar su opinión sobre una nueva jornada en la Copa Libertadores, evidenciando su confianza en que sean los celestes quienes peleen de igual a igual por un cupo a los octavos de final.

“Yo siento que un punto de visitante siempre es bueno, en la medida que te acerque a tu propósito. Racing Club y Rentistas son ganables y Sporting Cristal tiene los dos partidos (contra esos equipos) en casa. Si los gana, hace siete puntos y está clasificado con Sao Paulo”, sostuvo el ‘Diamante’ en diálogo con Full Deporte por Depor.

Sin embargo, el entrenador no pudo mostrarse igual de optimista con relación a lo que viene ofreciendo Universitario en el certamen de clubes más importante del continente, criticando la nulidad del éxito de los merengues hasta el momento: cayeron con Palmeiras, Defensa y Justicia e Independiente del Valle.

“Yo sostengo que en el fútbol hay dos vías para intentar ganar: atacando o contraatacando. Si un equipo no es capaz de lo primero, pues se tiene que defender bien e intenta contragolpear. Lo lamentable es que esta institución, con todo el respeto del mundo, no hace bien ni una cosa ni la otra. La ‘U’, en los tres partidos, ¡mamita querida!, no hace ni seis pases seguidos”, sostuvo.

Universitario buscará lavarse la cara en Lima

Universitario vs. Defensa y Justicia se jugará el próximo miércoles 12 de mayo a partir de las 9:00 p.m. en el estadio Monumental de Ate. El cotejo será televisado por ESPN y también por FOX Sports, mientras que por streaming se verá por Movistar Play y DirecTV GO.

Sporting Cristal se alista para un duelo clave

Por su parte, Sporting Cristal y Racing Club se verán las caras el próximo martes 11 de mayo desde las 7:30 p.m. en el Estadio Nacional de Lima. Este choque también podrá ser visto desde la señal de ESPN y su plataforma de streaming de ESPN Play, así como Movistar Play y DirecTV GO.

Mira aquí el programa completo:

