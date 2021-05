La noche del 12 de mayo 2021 será una fecha que quedará grabada para siempre en la memoria de Alberto Quintero. Con su anotación ante Defensa y Justicia por la Copa Libertadores, el delantero panameño se estreno como goleador en torneos internacionales con Universitario de Deportes, camiseta que lleva vistiendo hace cinco temporadas.

A pesar de que ‘Chiquitín’ es el segundo máximo artillero extranjero de los merengues con 27 dianas, solo superado por Esidio que registró 70 tantos, nunca había había podido marcar en campeonatos de la Conmebol.

Por ello, el tanto ante el ‘Halcón’ lo dejó más que satisfecho, ya que no solo ayudó a sumar el primer punto de los cremas en el Grupo A, sino que también rompió una racha negativa.

“A mí me gustaría jugar por derecha, pero creo que la necesidad del equipo y la confianza del profe en esa posición. Me siento un poco más libre. Eso me da confianza”, sostuvo tras el cotejo.

Por otro lado, Quintero también se refirió al buen momento que atraviesa el equipo de Ángel Comizzo, que viene de sumar tres victorias consecutivas en la Liga 1 y que sigue vivo en la Copa Libertadores 2021.

“Estamos ahora en un presente grandioso. Cuando te acostumbras a ganar, las cosas salen positivas”, señaló el futbolista que tiene contrato con los de Ate hasta el 2022.





