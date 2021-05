No tardó el empate en el Universitario vs. Independiente del Valle. Los cremas se vieron por debajo en el marcador muy rápido, pero no bajaron los brazos y, a través de Alex Valera, llegaron a una rápida igualdad en el estadio Monumental de Lima.

La jugada se dio sobre los 20 minutos de la primera etapa, luego de un desborde de Aldo Corzo que acabó en la pierna menos hábil del atacante nacional, quien no dudó en cruzar el remate para vencer la resistencia del guardameta ecuatoriano en el coloso de Ate.

Universitario vs. Independiente del Valle es un duelo más que clave para los dos equipos, por lo que han salido con sus mejore armas con la intención de pelear por los tres puntos que los mantengan con vida en el certamen de clubes más importante del continente, por un lado, y con la opción de acceder a la Sudamericana, por el otro.

Universitario vs. Independiente del Valle: la previa

Universitario llega a este compromiso con el empate sumaron, tanto en la Liga 1 como en el certamen internacional. En el torneo local lograran rescatar un punto, pese a contar con ocho hombres en el campo, tras las expulsiones de Christian Flores, Federico Alonso y Hernán Novick.

Mientras que en el torneo copero, los dirigidos por Comizzo sumaron su primer punto, luego de empatar 1-1 frente a Defensa y Justicia. Si bien iban ganando al término del primer tiempo, con gol de Quintero, para el complemento apareció Braian Romero para colocar la igualdad, la cual se mantuvo hasta el final de los 90′.

Por su parte, Independiente del Valle trae consiga la victoria que obtuvo por 3-1 frente a Olmedo, por la Liga Pro, así como el triunfo frente a LDU de Quito el sábado anterior. Con estas victorias y las que ha conseguido en lo que va de la temporada, se ubica en el tercer puesto de la tabla, igualado con Barcelona SC y a cuatro puntos de Emelec.

