El buen arranque en esta Liga 1 hace soñar a los hinchas de Universitario de Deportes, después de lograr dos triunfos al ‘hilo’ por 3-0 y sin encajar goles. ¿La misión? Acabar con la mala racha de los equipos peruanos en fases previas de la Copa Libertadores: solo accedimos cuatro veces a zona de grupos en los últimos 17 años, desde el 2005, cuando se instaló este formato en el torneo. Una de ellas, precisamente, fue la hazaña de los cremas, que vencieron a Nacional de Paraguay en el 2006, es decir, hace 16 años.

Sin embargo, la tarea, como para cualquier equipo nacional, no será nada fácil. Este miércoles 23, la ‘U’ visitará al Barcelona de Guayaquil del entrenador Fabián Bustos, por la ida de la Fase 2. El cuadro ecuatoriano viene de eliminar en tanda de penales al Montevideo City Torque, pero más allá de eso, sobresale el cartel de haber sido semifinalista en la última edición de la Libertadores (perdió por 4-0 en el global frente a Flamengo).

Por ese motivo, Depor conversó con periodistas ecuatorianos, quienes dieron alcances de la actualidad de los ‘Canarios’, pero, sobre todo, de cómo ven a los cremas de Álvaro Gutiérrez en este inicio de temporada. La unanimidad es que hay mucho respeto por la ‘U’. Ojo que el ganador de esta llave, enfrentará al vencedor del cruce entre América Mineiro y Guaraní, ambos rivales de cuidado, en la Fase 3.

Un arranque que ilusiona y la visión de la prensa ecuatoriana

“El triunfo ante San Martín es mérito de Gregorio Pérez”, dijo el nuevo técnico Álvaro Gutiérrez, dándole crédito al trabajo realizado por ‘Goyo’ en la pretemporada y, sobre todo, el armado del equipo desde la pasada temporada. Sin embargo, ‘Guti’, como lo conocen en Uruguay, le dio su sello a la crema versión 2022. Una mayor solidez defensiva que, sin duda, se ve reflejada en que la ‘U’ no encajó goles en los primeros dos partidos de la Liga 1. En tanto, se notó un ataque repotenciado y liderado por Alex Valera, quien sigue estando iluminado por el ‘efecto selección’.

Asimismo, en los dos triunfos recientes, ambos por 3-0, la ‘U’ de Gutiérrez confirmó cuál será su ‘columna vertebral’ para el resto de la temporada: José Carvallo, Nelinho Quina, Ángel Cayetano, Piero Quispe y Valera, a priori, son inamovibles en el esquema. Su misión estará en potenciar a Alberto Quintero, quien fue suplente en los primeros dos duelos y, además, recuperar a Hernán Novick, quien continúa evolucionando favorablemente de su lesión en el pie derecho. El objetivo es que el ‘10′ esté al 100% para el duelo de ida ante Barcelona, este 23 de febrero.

Alex Valera lleva cuatro goles en cinco partidos en este año, entre la 'U' y selección.

“De Universitario se conoce que es un equipo histórico del Perú, que es el actual líder ­de la tabla y suma seis goles en dos partidos. Algo que supera con creces la actividad ofensiva de Barcelona. Es muy respetado, Barcelona lo ve de tú a tú. Siento que será una llave pareja. El técnico Fabián Bustos está bajo la lupa y el hincha quiere superar sí o sí esta Fase 2″, nos contó Diego Ordinola, periodista ecuatoriano de DirecTV Sports.

¿En qué momento del partido anotó más Universitario?

Rango de minutos Porcentaje de goles 0-15′ 0.0% 15-30′ 16.7% 30-45′ 0.0% 45-60′ 0.0% 60-75′ 50.0% 75-90′ 33.3%

Por su parte, Carlos Andrés Muñoz, periodista de TVC Ecuador y DirecTV Sports, señaló que el Barcelona del técnico Bustos tienen muy “estudiado” al equipo crema, pues en Ecuador consideran un rival difícil. “La ‘U’ es uno de los tres más grandes del Perú. Sabemos de la grandeza de esta institución, que está próxima a cumplir 100 años. Y además nunca descendió, siendo uno de los pocos equipos que tiene esa condición en toda Sudamérica. Tiene como DT al uruguayo Álvaro Gutiérrez, quien trabajó aquí en Ecuador en Liga de Quito (2016) y tiene fama de ser muy ordenado tácticamente. Un jugador importante del plantel me parece que es Aldo Corzo, quien además es mundialista y forma parte del equipo de Ricardo Gareca. Será un cruce bastante complicado para los ‘canarios’”, le dijo a Depor.

En Lima, ‘Guti’ ya se refirió al ‘Ídolo del Astillero’, club al que la ‘U’ se volverá a enfrentar tras 18 largos años. La última vez fue en fase de grupos de la Copa Libertadores de 1994, ambos fueron empates sin goles. “Quiero un equipo que entregue todo al máximo. Buscaremos romper las malas estadísticas. Sabremos que al frente tendremos a un equipo muy poderoso”, afirmó Gutiérrez.

El reto de la fase previa: misión difícil, pero no imposible

Las estadísticas son muy frías cuando nos referimos al rendimiento de los equipos peruanos en la Copa Libertadores, sobre todo, desde el arranque de este siglo (a partir del 2000). Por ejemplo, Alianza Lima es el club con la peor racha vigente de duelos sin ganar (23) desde 2012. Otro más: contando la última derrota de César Vallejo ante Olimpia, de los últimos 106 partidos apenas ganamos 17 (69 derrotas y 20 empates), es decir, solo conseguimos el 22% de los puntos.

Se trata de una realidad que, sin duda, también se refleja en las fases previas, sistema que se implantó en el torneo desde 2005, donde solo cuatro equipos peruanos han logrado acceder a la zona de grupos en los últimos 17 años: Universitario en 2006, Cienciano en 2008, Juan Aurich en 2010 y Melgar en 2019. Por ese motivo, en cada arranque de temporada, las esperanzas son mínimas en cuanto a superar esta instancia, sea cual sea el rival.

Este 2022, la ‘U’ de Álvaro Gutiérrez Felscher tendrá la difícil misión de empezar su camino a la fase de grupos, teniendo en frente al difícil Barcelona de Guayaquil, que superó ajustadamente al Montevideo City Torque por la vía de los penales (1-1 en la ida y 0-0 en la vuelta). Los cremas solo han superado esta instancia en una ocasión de las últimas cuatro. En 2006, al mando de Juan Amador Sánchez, eliminaron al Nacional de Paraguay y se metieron al grupo 5 de la Copa: fueron eliminados en primera ronda, donde hicieron solo dos puntos en seis partidos.

En 2017, la 'U' fue eliminada por primera vez en una fase previa ante Capiatá. (EFE)

Luego, en los últimos años, llegaron duras eliminaciones. En 2017, en Fase 2, ante el Deportivo Capiatá de Paraguay. Al mando de Pedro Troglio, los cremas comenzaron ganando la llave por 3-1 como visitantes, sin embargo, los ‘guaraníes’ lo dieron vuelta en el Monumental: celebraron por 3-0 y adiós al sueño de llegar a fase de grupos. Al año siguiente, la ‘U’ vivió algo muy parecido en la Fase 1. Tras caer 2-0 ante Oriente Petrolero en la ida, los dirigidos de Troglio tenía ventaja por 3-0 en el ‘Monu’, pero un gol a los 85′ selló el 3-1 final y acabó con las esperanzas.

La más reciente fue en 2020. El equipo de Gregorio Pérez superó la Fase 1 de la Copa, eliminando al Carabobo venezolano, pero sucumbió en la siguiente ronda. Eso sí, pese a que fue una llave disputada, los cremas terminaron fuera a manos del Cerro Porteño paraguayo (2-1 en el global). De hecho, los recientes registros no son favorables para la ‘U’, en los últimos años, en estas instancias coperas. Toca ver si de la mano de ‘Guti’ se acaba la ‘maldición’.

El Barcelona de Fabián Bustos, cuestionado

Desde mediados del 2021, el Barcelona de Fabián Bustos, hermano de Carlos, actual entrenador de Alianza Lima, viene siendo criticado por los hinchas y la prensa ecuatoriana. Su reciente renovación fue fuertemente cuestionada, pues los especialistas consideraban que el vínculo ya no daba para más, pese a haber ganado el campeonato nacional del 2020 y llegar a semifinales de la última Copa Libertadores. Es más, el reciente cruce ante Montevideo City Torque uruguayo, donde los ‘Canarios’ superaron con dificultad la Fase 1, ahondaron más la actual pequeña crisis.

Damián Díaz es la principal figura del Barcelona de Guayaquil (AP).

“Barcelona clasificó a la siguiente ronda dejando varias dudas, sobre todo, en la parte ofensiva. Fue un equipo que generó 12 tiros de esquina, tuvo varias chances de anotar y no las concretó. El equipo jugó cuatro partidos en el año, dos amistosos y dos por Libertadores, y no ha podido conseguir tres puntos. Por otro lado, la defensa también muestra incógnitas. Lo más destacado de la llave ante Torque fue la volante con Michael Carcelén, quien pisa mucho el área rival, y el brasileño Leonai Souza, que tiene mucha inteligencia y sabe marcar. Byron Castillo es el mejor lateral izquierdo de Sudamérica en estos momentos y serían sus últimos partidos con Barcelona, pues es requerido en el extranjero. El hombre gol es Gonzalo Mastriani, pero no ha tenido un buen arranque y se espera que su destape venga ante la ‘U’. Barcelona tiene mucha hinchada y ante el equipo crema tendrá el estadio al 50 o 60% de aforo, por lo que se sentirá mucho el aliento”, agregó Ordinola.

Por su parte, Muñoz considera que la llave ante la ‘U’ podría ser un punto de quiebre para el Barcelona, pues tiene prohibido quedarse fuera de la Libertadores. “Barcelona es un equipo poderoso económicamente, siempre se lleva lo mejor del fútbol ecuatoriano. Pero tiene como desafío hacer que esa constelación de estrellas desde lo individual resalte en lo colectivo. El técnico Bustos viene siendo cuestionado por su renovación para este año. Empezó muy bien el 2021, luego el equipo se cayó a mitad de año. A partir de allí tiene fuertes críticos. El equipo necesita un triunfo para calmar las aguas, da la sensación de que será un examen”, apuntó.

Eso sí, aunque siempre apuntan que las estadísticas no juegan, Universitario tendría que tener en claro este registro: de los últimos 14 choques entre equipos peruanos y ecuatorianos por la Libertadores, solo hemos sido salido vencedores en tres ocasiones (10 derrotas y un empate). Es momento de cambiar la historia ante los norteños, al menos esperemos que así lo sea.

Partido Año Instancia Melgar 1-0 Emelec 2017 Fase de grupos Sporting Cristal 2-1 Barcelona 2020 Fase 2 Universitario 3-2 Independiente del Valle 2021 Fase de grupos





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.