Universitario de Deportes: ¿Alberto Quintero se perderá los duelos por Copa Libertadores?

Universitario de Deportes disputará la 'Noche Crema' y el gran ausente será Alberto Quintero. El panameño está lesionado y los hinchas se quedarán con las ganas de verlo en la cancha. ¿Llegará a los partidos por Copa Libertadores?

El técnico Pedro Troglio fue el encargado de responder a la pregunta y no son buenas noticias. El volante tiene una distensión (no llega a ser desgarro) que lo alejará de las canchas entre 15 y 20 días.

"No va a jugar la primera fase de Copa Libertadores y si, ojala, pasamos tampoco le da para la otra. Lo tendríamos para la segunda fecha del torneo local más o menos", dijo el entrenador de Universitario de Deportes en Gol Perú.

La 'U' debutará en la primera fase previa de la Copa Libertadores ante Oriente Petrolero, el lunes 22 de enero a las 8:15 p.m., en calidad de visita en Santa Cruz. El partido de vuelta se jugará el viernes 26 del mismo mes en Lima a las 8:45 p.m.

De ganar la llave, Universitario de Deportes chocará en la fase 2 de la Copa Libertadores 2018 ante Jorge Wilstermann, otro club boliviano. Los cremas arrancarían como locales el jueves 1 de febrero y luego cerrarían en Cochabamba el jueves 8 del mismo mes.

En el Torneo de Verano Universitario de Deportes debutará (La primera semana de febrero) ante Sport Rosario en Huaraz. En la segunda fecha recibirá a UTC en Lima.

"Muchas veces los empresarios no se preocupan por el jugador. Las negociaciones demorar u no le ponen un entrenador personal para que trabaje mientras tanto. Por eso a veces pasan estas cosas. No esperábamos que nos pase pero pasó y ya que estamos en el baile, bailemos, dice el dicho. Estoy acá para reorganizar todo", añadió el entrenador crema.

¿Quién reemplazará a Alberto Quintero? Pedro Troglio ya lanzó un nombre. "Vamos a tirar a la cancha a Paulo De la Cruz (19 años) y comenzaremos a ver a estos chicos", dijo.

