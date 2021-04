Universitario de Deportes y Sporting Cristal debutaron esta semana en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. Aunque ambos equipos no resultaron ganadores, hubieron detalles que valen la pena destacar, según el análisis que hizo el técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca.

“La misma sensación que tenemos todos. Hicieron una buena participación, pero por ahí el resultado no era el esperado. Resaltar el triunfo de Melgar, pero tanto Cristal como la ‘U’ -a mí entender- tuvieron buenos resultados”, sostuvo el estratega argentino en diálogo con Depor.

Uno de los detalles que señaló fue que “hay una diferencia de presupuesto, de armado de plantel, que contra esas cosas a uno se le dificulta. Son planteles numerosos, preparados para ganar en su condición. En los equipos peruanos, de por sí, conformar planteles con alto presupuesto es difícil y para afrontar estos torneos internacionales, uno se refuerza como puede”.

Respecto al desarrollo de los encuentros, Gareca destacó la manera cómo encararon a sus rivales. “Se estuvo a la altura. En todo el momento, Cristal estuvo metido en el partido. La ‘U’, estando 2-0 abajo, logró remontarlo. Entonces son circunstancias que no llegaron”, explicó el entrenador de la bicolor.

El marcador no es lo único que lo tiene en alerta: “El fixture es complicado, tengo expectativas, todos tenemos expectativas”. Recordemos que Universitario ocupa el Grupo A del certamen, con Palmeiras, Defensa y Justicia, así como Independiente del Valle. Sporting Cristal se encuentra en el Grupo E, junto a Sao Paulo, Racing y Rentistas de Uruguay.

Finalmente, habló del aspecto táctico de los clubes. “No sé si la Selección ocupa un rol inspirador para los equipos, cada uno tiene una visión con los jugadores que cuenta. Los equipos están muy bien trabajados desde el aspecto táctico, por lo que manifiestan en el campo de juego. Hay algo bien definido. No me atrevería a opinar que algún equipo trate de jugar como la Selección”, enfatizó.





