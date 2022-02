Universitario de Deportes no pudo con Barcelona en Guayaquil. El equipo de Álvaro Gutiérrez intentó mantener el arco en cero con un importante esfuerzo de los defensores; sin embargo, en dos jugadas puntuales, el equipo local sentenció el partido.

Tras el pitazo final, José Carvallo, quien fue el más destacado del equipo crema con sus atajadas, aplaudió el esfuerzo de sus compañeros y explicó que para él “aún la serie no está cerrada”.

“Veníamos a tratar de llevarnos la victoria, no se pudo, pero creo que la llave sigue abierta”, inició el portero. “Tenemos que mejorar. En la entrega no hay nada que reprochar pero futbolísticamente tenemos que mejorar para emparejar la serie y avanzar a la fase 3″.

Carvallo explicó que el no tener acciones de peligro a favor de Universitario, terminó sentenciándolos en el duelo. “Me quedo con el esfuerzo, con el sacrificio. Ellos nos dominaron el partido. Nosotros tratamos de controlarlo defensivamente, pero no generamos y en el fútbol cuando no generas es complicado”.

“Alguna iban a tener y aprovecharon la pelota parada, algunos errores defensivos nuestros y lastimosamente nos vamos con un marcador en contra de 2-0, pero creemos que la llave todavía está abierta y vamos a tratar en Lima de poder revertirlo”, agregó el también arquero de la Selección Peruana.

Tras ser consultado por el plan que tendrá que aplicar la ‘U’ para poder soñar con el pase a la siguiente fase, dijo: “Tenemos que salir a proponer, mejorar futbolísticamente y yo cero que le podemos hacer daño a Barcelona y podemos pasar”.

Universitario y Barcelona jugarán el partido de vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores el próximo miércoles 2 de marzo en el Estadio Nacional de Lima. El Monumental de Ate, en el que usualmente los cremas son locales, no recibió el visto bueno de Conmebol para recibir el duelo.





