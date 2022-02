Las decenas de hinchas cremas que llegaron hasta Guayaquil salieron con bronca del estadio Monumental. Además del maltrato por parte de la hinchada ecuatoriana, quienes arrojaron botellas en la tribuna donde se ubicaron los peruanos, tuvieron que soportar el mal juego de Universitario de Deportes durante los 90 minutos ante Barcelona SC. Hay que ser críticos. Basta con ver las estadísticas para confirmarlo: apenas un disparo a portería y solo 35% de posesión del balón.

Por más que el equipo defendió bien en el primer tiempo, donde mantuvo el arco en cero, el primer gol de los locales (a los 60 minutos) hizo añicos el orden táctico de los merengues, que jamás volvieron a llegar con peligro al arco de los ‘Canarios’ (antes de ello tuvieron claras ocasiones de pelota parada). “Nunca pudimos agrandar la cancha para tener la pelota con comodidad, y siempre terminábamos lanzándola. Eso generaba que la perdiéramos muy rápido”, sostuvo el entrenador Álvaro Gutiérrez.

Según las apuestas, y con el 2-0 en contra, la ‘U’ no es favorito para superar la llave. Y así también lo entienden los periodistas ecuatorianos, quienes conversaron con Depor sobre lo acontecido la noche del miércoles en Guayaquil. Aquí conocerás qué opinan sobre la performance de los cremas. Solo queda tapar bocas, ¿no?

Un primer tiempo que ilusionó

Tras el pitazo final del primer tiempo, los jugadores cremas llegaron hasta la mitad de la cancha y formaron un círculo. Allí, Aldo Corzo, José Carvallo y Nelinho Quina tomaron la palabra dando arengas, pero, sobre todo, demostraban una actitud de las cosas se habían hecho bien. Es decir, el plan inicial que propuso el estratega Álvaro Gutiérrez se estaba cumpliendo al pie de la letra. Pese a que Barcelona llegó con peligro en varias ocasiones, el 0-0 no se movió y, en gran parte, debido a la solidez y orden defensivo que mostró el equipo.

El equipo tuvo mucha intensidad, principalmente, para la marca y recuperación del balón, y eso fue valorado por la prensa ecuatoriana. “Hasta que llegó el primer gol de Barcelona, noté que Universitario se plantó bien en la cancha, con su esquema 4-2-3-1. En lo defensivo destacaron Aldo Corzo, un conocido con la selección peruana en las Eliminatorias, y Ángel Cayetano, jugador uruguayo de mucha experiencia”, nos contó Jimmy Cornejo, de Radio Caravana.

La 'U' lleva tres eliminaciones en fases previas de la Copa Libertadores. | Foto: Club Universitario de Deportes

Sin embargo, tras el tanto a los 60 minutos de Erick Castillo, quien había ingresado tres minutos antes, la ‘U’ se estancó en su juego y se volvió un equipo totalmente inofensivo. “Luego de ese gol, el equipo crema se descompensó mucho, intentó reaccionar buscando un gol que le permita regresar con más tranquilidad a Lima, pero eso no sucedió. Y ya con el segundo tanto ‘canario’, la ‘U’ finalmente colapsó. Llegó la desesperación. Y eso que Barcelona tuvo la chance del tercero porque los cremas soltaron marcas y dejaron muchos espacios en el fondo”, indicó Cornejo.

En resumen, los cremas dejaron una deuda en Guayaquil. Las estadísticas confirman que solamente pateó una vez al arco de Javier Burrai, tuvo el 35% de posesión del balón y generó solo 10 faltas, pese al asedio ofensivo ecuatoriano. Es decir, tampoco cortó los circuitos del rival. “Barcelona es un equipo muy compacto, bien acoplado, muy amalgamado”, finalizó el periodista ecuatoriano.

Pocas esperanzas, según los ecuatorianos

Debido al nivel que mostró el equipo de Gutiérrez en Guayaquil, la prensa norteña considera que Barcelona dio un gran paso hacia la Fase 3, ganando 2-0 como local. Según ellos, la ‘U’ la tiene muy difícil, debido a que el cuadro de Fabián Bustos es un club que, como explica Cornejo, juega mucho mejor que visitante que de local, algo que demostró, por ejemplo, en la última Copa Libertadores, cuando igualó 2-2 ante Fluminense en cuartos de final, y eso le permitió acceder a las semifinales.

“En Lima, Barcelona apelará a sus puntos fuertes. Por ejemplo, la velocidad que tiene por las bandas, con Byron Castillo y Leonel Quiñónez. Y en el mediocampo, la tenencia del balón con Leonai Souza y Michael Carcelén. La ‘U’ tendrá que ser muy inteligente para buscar un gol en los primeros minutos. Siendo sincero, yo lo veo difícil porque el fuerte de Barcelona es jugar bien como visitante. Este equipo tiene un proceso de casi dos años y medio con Fabián Bustos, y se entienden a la perfección. No creo que vaya a defenderse a Lima, saldrá a proponer también”, indicó Cornejo, haciendo un pálpito de lo que sería la vuelta del miércoles en el estadio Nacional.

Luis Urruti fue el que mayor peligro generó en el área de Barcelona. (Foto: prensa U)

Para Javier Ruiz, periodista de Radio Sucre, Barcelona parte con mucha ventaja con el 2-0 ante la ‘U’, debido a que los ‘Canarios’ no vendrán a replegarse y, además, contarán con el regreso de su estrella Damián Díaz. “Barcelona no irá confiado a Lima, pero siento que irá a proponer de todas maneras, así lo aseguró Fabián Bustos en el post partido. Creo que apelará mucho a la velocidad de Erick Castillo, Christian Penilla y Emmanuel Martínez, y algo no menos importante es que también recuperará a Damián Díaz, quien será el capitán del equipo”.

Por otro lado, el DT Bustos dirigiría su último duelo con Barcelona en Lima tras dos años y medio al mando, algo que no pasaría desapercibido por el plantel, que buscaría despedirlo con un triunfo y clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores. “Es más que seguro que Bustos dirigirá su último partido en Lima, al mando de Barcelona. Se habla muchísimo que tendría todo arreglado para ir al Santos de Brasil. Y en honor al DT argentino, los jugadores se esforzarían un poco más para conseguir el pase a la siguiente etapa de la Copa”, contó Ruiz.

Hay optimismo crema

Álvaro Gutiérrez también coincidió con la opinión de la prensa ecuatoriana, en cuanto a la buena labor defensiva de su equipo, sobre todo, en el primer tiempo. Igual, sabe que la gran deuda fue la generación de chances de gol, algo que tendrá que trabajar de cara a la vuelta del miércoles. “Evidentemente el estilo de juego que propusimos no lo logramos. La actitud fue bárbara, a no ser por el tiro libre y un cabezazo preciso, chances claras no vi más allá de disparos desde fuera del área. Me parece que hicimos la mitad del trabajo bien, nos queda mejorar el resto”, indicó en la conferencia de Guayaquil.

Para José Carvallo, capitán del equipo, el partido de la vuelta será muy diferente al de Guayaquil, pues los cremas tienen que sí o sí a buscar el resultado: “El encuentro de Lima será muy distinto, nos sentiremos cómodos y vamos a proponer más. Será jugando como sabemos y mejorando algunos aspectos, estoy seguro que le haremos daño a Barcelona”.

Gutiérrez tuvo un paso por Ecuador en 2016, dirigiendo a Liga de Quito. | Foto: Universitario de Deportes

Aunque las apuestas no dan como favorito a Universitario, que lleva cuatro partidos sin vencer a los ‘Canarios’ (desde 1993), el equipo de Gutiérrez tendrá que dar el ‘golpe’. “Yo pienso que la ‘U’ saldrá a buscar el partido, pero en ese intento dejará espacios que podrían ser bien aprovechados por Barcelona. Serán claves los primeros minutos, donde Universitario imagino que buscará el gol con mucha presión”, finalizó Cornejo. Esta historia finalizará el miércoles, y toca esperar si la crema consigue el pase a la fase 3, donde enfrentará al ganador de la llave entre América Mineiro (Brasil) y Guaraní (Paraguay).

¿Cambiará de entrenador?

Fabián Bustos, hermano de Carlos Bustos, entrenador de Alianza Lima, arribó a Barcelona de Guayaquil para la temporada 2020, después de llevar al modesto Delfín a la cima del fútbol ecuatoriano en el 2019. Y es que Bustos fue artífice de que el ‘Cetáceo’ su primer título en la máxima división. Por ese motivo, los ‘Canarios’ lo ficharon y acertaron, ya que en la temporada 2020 se llevó la LigaPro, acabando los cuatro años de sequía de títulos del equipo amarillo y, al mismo tiempo, proclamándose como entrenador bicampeón de Ecuador.

Eso no fue todo, pues la pasada temporada, llevó al club hasta las semifinales de la Copa Libertadores, donde fue eliminado por Flamengo. Eso sí, tras ello, el plantel se derrumbó y no pudo clasificar directamente al certamen continental, jugando ahora desde la Fase 1. Si bien es cierto, Bustos recibió gran parte de críticas, la directiva siempre confío en él. No obstante, el vínculo parece haber acabado, ya que desde Brasil informan que el argentino será el nuevo director técnico de Santos.

Fabián Bustos es entrenador de Barcelona SC desde 2020. (Foto: Agencias)

Es más, la prensa ecuatoriana informó anoche que Fabián Bustos ya habría llegado a un acuerdo para rescindir su contrato con Barcelona y firmar por el ‘Peixe’. La pregunta del millón es, ¿quién será el nuevo entrenador? o, mejor dicho, ¿quién vendrá a Lima a buscar la clasificación a la Fase 3? Esta situación puede afectar al grupo de jugadores y Universitario de Deportes debe estar atento a ello, pues puede aprovechar ese momento para lograr la épica remontada y meterse a la Fase 3 de la Copa Libertadores.





