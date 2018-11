Copa Perú: equipos se refuerzan de cara a la 'Finalísima' del 'Fútbol Macho'

La 'Finalísima' de la Copa Perú arranca este sábado y cada uno de los cuatro equipos clasificados sueña con jugar el próximo año en Primera División. Para ese objetivo, tienen la posibilidad de reforzarse con tres jugadores para el cuadrangular final.

El equipo azulgrana, Alianza Universidad de Huánuco se llevó a uno de los más destacados - sino el más destacado - de nuestro popular 'fútbol roche': Jack Duran (Alfonso Ugarte de Puno). El ex aliancista jugó la 'Finalísima' con Binacional el año pasado y la ganó, cosa que buscará repetir hoy.

También se sumó el volante/lateral Diego Encinas (Academia Sipesa), quien ya goza de experiencia en máxima división del fútbol peruano, y el delantero Raúl Cunya (Atlético Torino), que promete goles para la clasificación.

El 'Peixe', Santos FC, tampoco se queda atrás. El defensa central Giancarlo Arfinengo destacó con Unión Alfonso Ugarte, por lo que la directiva del equipo iqueño le puso el ojo y cerró su fichaje. Junto a él, también Álvaro Palacios (Sport Marino) y Javier Trauco (Unión Tarapoto) se vestirán de azul.

Molinos El Pirata, que se ha vuelto popular por su escudo y peculiar nombre, ahora buscará dar la sorpresa en Lima. Para ello ha contratado a dos mediocampistas - con gol - provenientes de El Inca de Chao, Alejandro Ramírez y Jorge Esparza. Manuel 'Chino' Calderón, mundialista Sub-17 en 2007, también llega desde Alfonso Ugarte de Puno para aportar toda su experiencia en defensa.

Finalmente, UDA de Huancavelica, el equipo que terminó como líder invicto de la Etapa Nacional, ha incorporado a sus filas al defensa central Piero Toledo, que se había quedado eliminado en cuartos de final con Sport Marino, y al delantero Sheu Obregón, del Defensor Laure Sur.

COPA PERÚ: ASÍ SE JUGARÁ LA 'FINALÍSIMA'



FECHA 1-SÁBADO 24 NOVIEMBRE



Molinos El Pirata vs. Santos FC

Hora: 1:30 p.m.

Estadio Miguel Grau (Callao)



Alianza Universidad vs. UDA

Hora: 3:30 p.m.

Estadio Miguel Grau (Callao)



FECHA 2 - MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE



Molinos El Pirata vs. Alianza Universidad

Hora: 1:30 p.m.

Estadio Miguel Grau (Callao)



Santos FC vs. UDA

Hora: 3:30 p.m.

Estadio Miguel Grau (Callao)



FECHA 3 - DOMINGO 2 DE DICIEMBRE



Molinos El Pirata vs. UDA

Hora: 2:00 p.m.

Estadio Nacional de Lima



Santos FC vs. Alianza Universidad

Hora: 4:00 p.m.

Estadio Nacional de Lima

