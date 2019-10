Copa Perú: Los 32 clasificados a los dieciseisavos de final del 'fútbol macho'

La Copa Perú es el torneo con el que todos los equipos del interior del país sueñan con ganar. Hoy hay 32 invitados a la segunda fase final de su fiesta y solo uno de ellos podrá celebrar.

Este sábado arrancará los dieciseisavos de final de la Copa Perú. De aquí hasta los cuartos de final serán partidos de vida o muerte. Los cuatro mejores clasificarán a la Finalísima que se jugará en Lima.

Entre los favoritos en esta edición de la Copa Perú destacan equipos como Credicoop San Cristóbal de Moquegua que es dirigido por Erick 'Charapa' Torres, Sport Chavelines de Pacasmayo que tiene como jefe de la unidad técnica a Carlos Galván, Credicoop San Román de Juliaca y Deportivo Garcilaso de Cusco.

Aunque también destacan algunos cuadros históricos que esperan que este sea su último año en la Copa Perú. Entre ellos tenemos a Alfonso Ugarte de Puno, Coronel Bolognesi de Tacna, ADT de Tarma y Octavio Espinoza de Ica.

LAS LLAVES DE DIECISEISAVOS DE FINAL

Llave 1: Credicoop San Román vs. Nacional FBC

Llave 2: Credicoop San Cristóbal vs. UDA

Llave 3: Deportivo Garcilaso vs. Racing de Ambo

Llave 4: Sport Chavelines vs. Futuro Majes

Llave 5: Juventud Municipal vs. Deportivo Volante

Llave 6: Deportivo Llacuabamba vs. DIM de Miraflores

Llave 7: Carlos Stein vs. Deportivo Manaos

Llave 8: Alianza Zorritos vs. Escuela de Fútbol JTR

Llave 9: Sport Chorrillos vs. Sport Estrella

Llave 10: Miguel Grau vs. Andahuaylas FC

Llave 11: Colegio Comercio vs. Las Palmas

Llave 12: ADT de Tarma vs. Coronel Bolognesi

Llave 13: Sport Huanta vs. Municipal de Jazán

Llave 14: Maristas de Huacho vs. Sport Áncash

Llave 15: Octavio Espinoza vs. Las Américas

Llave 16: Alfonso Ugarte vs. Comerciantes FC

Aquí el reporte sobre el inconveniente que sufrió Perú a poco del amistoso ante Uruguay. (Video: América TV)

►Gabriel Costa: "No es fácil jugar contra Uruguay"

► Óscar Tabárez elogió la destacada labor de Pedro Gallese en el amistoso FIFA

► Ricardo Gareca: "Gabriel Costa es un muchacho que está aprovechando su situación"

► Christian Cueva sobre su suplencia: "No puedo hacer un mea culpa porque todos buscamos un espacio en la Selección"