Copa Perú: Los clasificados a octavos de final del 'fútbol macho'

Cada vez falta menos para conocer al campeón de la Copa Perú. Este fin de semana se jugó los partidos de vuelta de dieciseisavos de final y ya tenemos a los 16 equipos que siguen soñando con ganar el torneo.

La fecha tuvo de todo. Por ejemplo, la sorpresa la dio Nacional FBC de Mollendo que eliminó de la Copa Perú a Credicoop San Román que acabó primero la primera fase de la Etapa Nacional.

Otros equipos hicieron notar su favoritismo y avanzaron sin problemas. Ese fue el caso de Sport Chavelines de Pacasmayo y Credicoop San Cristóbal de Moquegua. Ellos eliminaron a Futuro Majes y UDA, respectivamente.

Credicoop San Cristóbal de Moquegua. (Fredy Mamani) Credicoop San Cristóbal de Moquegua es uno de los favoritos. (Fredy Mamani)

Entre los clasificados también destacan algunos equipos con pasado en Primera. Ese es el caso de Alfonso Ugarte de Puno, Sport Áncash, ADT de Tarma y Octavio Espinoza de Ica. El histórico que le dijo adiós al torneo fue Bolognesi de Tacna.

Resultados 16avos de final

Credicoop San Román 1-0 Nacional FBC

Global: 2-3

Clasificado: Nacional FBC

Alfonso Ugarte 3-0 Comerciantes FC

Global: 3-2

Clasificado: Alfonso Ugarte

Alianza Zorrritos 6-1 Escuela de Fútbol JTR

Global: 6-6

Clasificado: Escuela de Fútbol JTR por gol de visita

Sport Chorrillos 2-1 Sport Estrella

Global: 3-4

Clasificado: Sport Estrella

Credicoop San Cristóbal 6-0 UDA

Global: 9-1

Clasificado: Credicoop San Cristóbal

Octavio Espinoza 0-0 Las Américas

Global: 1-0

Clasificado: Octavio Espinoza

Carlos Stein 6-0 Deportivo Manaos

Global: 7-1

Clasificado: Carlos Stein

Miguel Grau 2-1 Andahuaylas FC

Global: 2-1

Clasificado: Miguel Grau

Deportivo Garcilaso 7-0 Racing de Ambo

Global: 8-1

Clasificado: Deportivo Garcilaso

Deportivo Garcilaso es uno de los clasificados. Deportivo Garcilaso es uno de los clasificados.

Deportivo Maristas 2-1 Sport Áncash

Global: 3-5

Clasificado: Sport Áncash



Deportivo Llacuabamba 0-1 DIM

Global: 1-3

Clasificado: Deportivo Llacuabamba

Colegio Comercio 3-2 Las Palmas

Global: 3-6

Clasificado: Las Palmas

Sport Chavelines 5-0 Futuro Majes

Global: 8-3

Clasificado: Sport Chavelines

Sport Huanta 6-0 Municipal Jazan

Global: 8-2

Clasificado: Sport Huanta

Juventud Municipal 3-0 Volante de Bambamarca

Global: 4-2

Clasificado: Juventud Municipal

ADT 4-0 Bolognesi

Global: 4-1

Clasificado: ADT

Las llaves de octavos

Nacional FBC vs. Alfonso Ugarte

Escuela de Fútbol JTR vs. Sport Estrella

Credicoop San Cristóbal vs. Octavio Espinoza

Carlos Stein vs. Miguel Grau de Abancay

​Deportivo Garcilaso vs. Sport Áncash

Deportivo Llacuabamba vs. Las Palmas de Chota

Sport Chavelines vs. Sport Huanta

Juv. Municipal vs. ADT de Tarma