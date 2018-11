Son ocho los equipos que siguen en pie en la Copa Perú | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | y el camino hacia la finalísima es cada vez más corto. Este domingo 11 de noviembre se realizarán los partidos de ida de cuartos de final del 'Torneo más largo del mundo', y podrás seguir todos los partidos a través de Depor.

Todo empezará en el Estadio 25 de Noviembre de Moquegua, cuando Credicoop San Cristóbal reciba a Molinos El Pirata. Ambos equipos destacaron en la fase regular, quedando en los primeros puestos de la tabla, por lo que el partido promete goles y emociones.

Por otro lado, Alianza Universidad de Huánuco enfrentará a Atlético Torino en el Estadio Heraclio Tapia, en el intentó de regresar el fútbol profesional a tierras huanuqueñas. De las cuatro llaves, esta es la única que tiene a los dos equipos con pasado en Primera.

El 'Peixe', Santos FC, que fue campeón departamental de Ica este año, pero también quiere serlo de la Copa Perú. En ese camino estará el Social Venus, que llegará al Estadio Municipal de Nasca para dar la sorpresa.

UDA de Huancavelica terminó la tabla general ganando todos sus partidos, y dejó afuera al equipo del "Arturo Vidal peruano", Credicoop San Román, por 5-0 en la fase anterior. Con los ánimos a tope, ahora visitará el Ramón Castilla de Chota, para chocar con las Las Palmas.

Así se jugarán los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Perú:

Domingo 11 de noviembre:

Credicoop San Cristóbal vs. Molinos El Pirata

​Estadio: 25 de Noviembre - Moquegua

Hora: 12:00pm



Alianza Universidad vs. Atlético Torino

Estadio: Heraclio Tapia - Huánuco

Hora: 3:00pm



Santos FC vs. Social Venus

Estadio: Municipal - Nasca

Hora: 3:00pm



Las Palmas vs. UDA

Estadio: Ramón Castilla - Chota

Hora: 3:30pm

ESTE VIDEO TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR