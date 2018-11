Llegó la hora de la verdad en la Copa Perú. Este domingo se disputarán los partidos de vuelta de los cuartos de final del certamen de ascenso en los que se conocerán los clasificados a la 'Finalísima'.

La lucha está reñida en las cuatro llaves del denominado 'fútbol macho'. Nadie puede sentirse seguro. Ni siquiera Creedicoop San Cristóbal que en la ida venció 3-0 a Molinos El Pirata, cuyo equipo acabó con 6 expulsados. El equipo moqueguano viajará con todas sus figuras al norte del país para sentenciar el pase.

Otro duelo que paralizará el mundo de la Copa Perú es el encuentro entre Atlético Torino y Alianza Universidad de Huánuco. El 'Taladro' perdió ajustadamente en el primer partido (2-1) y, con el calor de su gente en Talara, buscará darle vuelta al marcador.

Santos FC ha sido uno de los animadores del campeonato y dio el primer paso a la 'Finalísima' al derrotar 1-0 a Social Venus, otro de los clubes que fueron la sensación en el camino a la etapa decisiva. Huacho será testigo de un partido no apto para cardíacos.

Las Palmas de Cajamarca y UDA es otro de los encuentros que promete muchas emociones. Los cajamarquinos van adelante en la clasificación gracias al 3-2 de la ida, pero en Huancavelica será un partido nuevo.

La Federación Peruana de Fútbol ( FPF ) informó que el sorteo de la 'Finalísima' se realizará este lunes en el auditorio de la Videna.

Copa Perú: programación de partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Perú

Torino vs. Alianza Universidad

Hora: 1:00 p.m.

Árbitro: Joel Alarcón

Estadio: Campeonísimo de Talara



UDA vs. Las Palmas

Hora: 3:30 p.m.

Árbitro: Micke Palomino

Estadio: Monumental Ascensión de Huancavelica



Molinos El Pirata vs. Credicoop San Cristóbal

Hora: 3.00 p.m.

Árbitro: Víctor Hugo Carrillo

Estadio: 25 de noviembre



Social Venus vs. Santos FC

Hora: 3.30 p.m.

Árbitro: Fernando Legario

Estadio: Municipal de Nasca

