Sus manos hoy no las utiliza para atrapar balones de fútbol. La propagación del coronavirus por todo el Perú ha afectado a muchos deportistas y Antony Mamani, arquero formado en Alianza Lima, es uno de ellos.

El’1’ ha jugado en la Copa Perú en los últimos cinco años. Esta temporada se unió a León de Huánuco, pero la pandemia cambió sus planes y por ahora lo mantiene alejado de las canchas.

La directiva del cuadro huanuqueño decidió poner fin al proyecto emprendido a inicios de año. Así, sin contrato de por medio –en la Copa, la mayoría de arreglos son de palabra–, el exportero aliancista, hoy, no tiene equipo.

“Con el León de Huánuco no pasa nada, hablé con el presidente y me dijo que todo quedaba ahí pues el torneo parece que no se va a jugar. Por eso no se hace cargo de mi pago”, le contó a Depor.

Como la mayoría de peruanos en esta circunstancia, no puede simplemente cruzarse de brazos. Antony Mamani se las ingenia para generar ingresos, así que, temporalmente, ha cambiado de rubro: por ahora se dedica a la venta de pollos en Chorrillos.

Lleve, lleve, casero

“El tema del pollo es un negocio mío y de mi hermano. En eso me estoy ‘recurseando’. Hace un mes me metí a esto. No me está yendo ni tan bien ni tan mal”, confesó.

En las redes sociales todos los días difunde la venta (en modalidad delivery) de pollos y huevos. Recibe los pedidos y, por lo general, los reparte al día siguiente.

El kilo lo vende a 4.50 soles y el de huevos, a 6.50. “Vendo 12 a 15 pollos enteros al día. Y de huevos, unos 12 kilos. Hago delivery en todo Chorrillos. Así estoy generando ingresos y también me apoyo en mis ahorros”, comentó.

Como todos los que hemos sido golpeados por la crisis del coronavirus, Antony Mamani confía que pronto vendrán tiempos mejores, en los que vuelva a cuadrarse bajo los tres palos y ‘volar’. Sin embargo, por ahora no le queda otra que ‘recursearse’. ‘Chamba’ es ‘chamba’, y Antony lo sabe.

