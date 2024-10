La carrera de Reimond Manco pintaba para muchos más, siendo el jugador con mayor proyección y futuro en los ‘jotitas’; sin embargo, sus problemas extradeportivos fueron su cruz y poco a poco perdió brillo. Se fue a PSV siendo muy joven, pero dos años después regresó al fútbol peruano, luego se fue a México, Qatar y terminó volviendo para pasar por diferentes clubes, llegando a jugar la Liga 2 y la Copa Perú, el año pasado. Tras quedarse sin equipo, incursionó en la Super Liga Star 7 y la famosa Kings League. Ahora, su reciente aventura lo trasladó a Real Independiente de Huacho para disputar la Etapa Nacional del ‘fútbol macho’.

Sin embargo, su estadía por el club huachano no viene siendo como esperaba. El ‘Rei’ ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta, en esta ocasión por negarse a viajar con el plantel a Cerro de Pasco, hogar del Ecosem, su próximo rival de este domingo por la fecha 3 de la Etapa Nacional de la Copa Perú. Resulta que el exjotita habría decido no entrar al vehículo porque las condiciones del bus no eran las adecuadas para realizar un trayecto tan largo hasta dicha ciudad.

La decisión de Manco no sentó bien en la dirigencia ni en el comando técnico, que dirige Carlos Cortijo. Tal es así que el DT ya le habría pedido su salida a los dirigentes por su falta de compromiso. Según la prensa local, ‘Rei’ no fue el único que se negó a viajar por las condiciones del bus, tampoco lo hicieron Josmar Rodas, Mario Ceballos y Hugo Capillo; sin embargo este último terminó cambiando de decisión.

La actitud de Manco fue criticada por los propios hinchas de Real Independiente, quienes fueron a reclamarle mientras el jugador se subía a una mototaxi. “Tú sabías que este es un equipo humilde, no tenemos para mandarte en avión, tienes que ser consciente, te necesitábamos”, le dijeron al exjotita.

Otra ‘perla’ de Manco

Previamente al suceso del bus, Reimond había tenido otro problema con su nuevo club, Real Independiente de Huacho, hace un par de días. El exjotita estaba listo para debutar en el equipo, en un encuentro que iban perdiendo por 1-0 ante Amazon Callao; sin embargo, ‘Rei’ se quedó con las ganas de entrar a la cancha durante la Etapa Nacional de la Copa Perú 2024. Y es que llegó al estadio Segundo Arana Torres sin su documento de identidad, un requisito indispensable para participar en el partido.

A pesar de que solicitó permiso para jugar, las reglas se mantuvieron estrictas y no se le permitió entrar al campo, lo que decepcionó a los hinchas de Huacho que esperaban verlo en acción. Es importante señalar que esta no era la primera vez que ‘Rei’ participa en el denominado ‘fútbol macho’. En la temporada pasada, ya había defendido los colores de Ecosem Pasco, por lo que estaba familiarizado con la competición.

Después de no poder debutar con Real Independiente de Huacho en la Copa Perú, el futbolista peruano Reimond Manco aclaró lo que realmente ocurrió. “Estoy en Huacho desde el día viernes con mi familia, para no estar yendo y viniendo, ya que es desgastante y no te hace llegar bien al partido que era el día domingo. No suelo cargar tarjetas, brevete ni DNI; todo lo tengo en el celular, no lo cargo por la inseguridad del país”, precisó al programa de YouTube ‘Doble punta’.

Asimismo, agregó. “No suelo cargar tarjetas, brevete ni DNI, todo lo tengo en el celular, no lo cargo por la inseguridad del país. He jugado Liga1 Te Apuesto, Liga 2, e incluso Copa Perú el año pasado con Ecosem Pasco y nunca me han pedido DNI, yo tengo carné de cancha, allí está el número de tu DNI, no me di por enterado, no ando pendiente de dónde está mi billetera ya que todo lo tengo en el celular”, contó Manco.

El jugador comentó que, en su opinión, el delegado no le explicó con suficiente claridad que necesitaba llevar su DNI para poder participar en el partido. “Nosotros tenemos un grupo con los muchachos del equipo, pero nadie me informó nada, tampoco el delegado. Hasta que yo llegué al estadio no sabía que el DNI era vital para jugar. Estaba en Huacho, si me enteraba antes, pedía que alguien me lo pueda alcanzar. Hubo una falta de comunicación del delegado, si es de suma importancia el documento, lo ideal es que me lo hubiesen pedido antes. Si a mí me hubiesen avisado y yo no lo lleve, esa sí era mi responsabilidad, yo no sabía nada. Se necesita el DNI para evitar suplantaciones. ¿Acaso me voy a suplantar a mí mismo?”, manifestó.





