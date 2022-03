El estadio Inca Garcilaso de la Vega tuvo que esperar 4.542 días para volver a ver en escena a Cienciano en la Copa Sudamericana. Por tal razón, las graderías del coloso cusqueño lucieron abarrotadas de fanáticos que pintaron el recinto deportivo de color rojo. El conjunto de Gerardo Ameli rescató un empate e igualó 1-1 ante Melgar. Una serie que se cerrará el próximo martes, en Arequipa. Depor hizo maletas y viajó a Cusco para vivir junto al “Papá” su regreso a la copa que conquistó en 2013 y el resultado es una imperdible crónica viajera del pre y post partido.

Ambos equipos no se guardaron nada en la ida de la Copa Sudamericana.

Banderazo de corazón

Cusco, lunes 7 de marzo del 2022. Aunque faltan poco más de 24 horas para el esperado retorno del ´Papá de América’ al ámbito continental, los hinchas empiezan a llegar a la plaza San Francisco, punto de reunión elegido para dar inicio al banderazo en la previa del ‘Clásico del Sur’.

La primera acción es colgar las banderas que representan a cada una de las barras. Después viene la acostumbrada foto de rigor. La gélida noche cusqueña empieza a tomar algo de temperatura una vez que sacan el bombo, el cual permanecía guardado en un automóvil.

Los líderes de la hinchada juntan a lo más de 100 fanáticos que se dieron cita y dan una breve charla, explicando lo planificado para llegar hasta el hotel de concentración. Acto seguido se desata la fiesta. Los fanáticos cantan con mucho sentimiento las canciones más representativas. Se prende una bengala y empieza la caminata.

Conforme van atravesando las calles del centro de la ciudad, los turistas quedan atónitos viendo tal espectáculo. No dudan en sacar sus celulares e inmortalizar esos sucesos. Muchos se animan a sumarse a los cánticos, aunque no sepan el idioma.

Ya instalados al frente del hotel, el bullicio es total y ensordecedor. Algunos jugadores empiezan a asomarse por las ventanas desde sus habitaciones, mientras que otro grupo decide bajar para agradecer el apoyo brindado. Tras varios minutos, los futbolistas se despiden, ya que deben ir a descansar temprano. Las palmas no faltan. La fanaticada ha cumplido su misión.

📝 Banderazo de la hinchada de Cienciano previo a su regreso a la Copa Sudamericana 👏👏👏 pic.twitter.com/bED4Ylmqqw — Franz Tamayo (@franztamayo29) March 8, 2022





El día del ‘Papá'

Cusco, martes 8 de marzo del 2022. Desde horas de la mañana se pueden visualizar decenas de transeúntes vistiendo la camiseta de Cienciano. El ánimo es otro en el poblador cusqueño y no es para menos. Casi nadie es ajeno al partido, muy pocos son los que no saben que pasará en horas de la noche en el Distrito de Wánchaq, lugar donde se ubica el campo de juego. Cienciano vuelve a la Copa Sudamericana luego de trece años y en el ambiente se nota.

Subo al taxi que me llevará al estadio. Lo primero que me dice el conductor es que hoy Cienciano tiene que ganar sí o sí. Ese es su primer deseo para esta noche. El segundo trata con un tema ajeno al fútbol, pero que puede influir en el encuentro: “Espero que no llueva. No ha ocurrido en todo el día, eso me preocupa. El clima es bien loco acá”, precisa.

Dos horas antes del partido, el público empieza a poblar las graderías. El plantel rojo sale a hacer el reconocimiento habitual del campo de juego. Algunos prefieren hacerlo en grupo, otros en solitario. Las pifias se hacen sentir cuando es el turno del ‘Dominó’. La hinchada quiere hacer sentir la localía desde antes del pitazo inicial. El ‘derby’ sureño ya empezó a jugarse.

📝Alfredo Ramúa se hace presente en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El jugador de Cusco FC no se quiso perder el Clásico del Sur' por la Copa Sudamericana. pic.twitter.com/q8Wxr5Ra7m — Franz Tamayo (@franztamayo29) March 8, 2022





La hora de la verdad

Desde los primeros minutos, la afición local jugó su partido aparte. La presión no solo la ejecutó el equipo de Ameli, también llegó desde las tribunas. El primer grito sagrado estuvo a punto de llegar a través de Josué Estrada, que encontró un espacio libre en el área del rojinegro, pero finalmente su disparo no tuvo destino de red.

Melgar no se quedó atrás y llevó peligro al arco de Vargas. Encontrando vía libre por el lado izquierdo, lugar de la cancha donde Luis Iberico y Paolo Reyna se entienden muy bien. La hinchada ‘Dominó’, ubicada en la tribuna sur, no dejaba de alentar. Así lo hicieron sentir desde que ingresaron al coloso imperial.

El capitán de Melgar puso el primero de la noche en Cusco.

A los 22 minutos, Melgar gozó de una oportunidad de oro. Alexis Arias fue trabado en el área y el juez chileno Nicolás Gamboa no dudó en cobrar penal. Bernardo Cuesta tomó el balón y no falló en su ejecución. Los abucheos se hicieron sentir. Ocho minutos más tarde, Kevin Sandoval habilitó de gran forma a Danilo Carando. El ‘9′ picó al vacío y remató en primera. Su disparo se quedó a centímetros de ingresar al arco de Cáceda. El estadio se levantó y desde las tribunas solo se escuchaba el famoso: “Si se puede”.

Para la segunda etapa, Cienciano salió decidido a conseguir el empate lo más rápido posible. La consigna no tardó en llegar. Cuando el reloj marcaba los 48′, Josué Estrada sacó un bombazo desde fuera del área y la clavó en el ángulo. Un gol de otro partido. El Inca Garcilaso se vino a abajo. El festejo se vivió a plenitud dentro y fuera de la cancha.

El resto del partido se caracterizó por los incesantes ataques del dueño de casa. No obstante, sus atacantes no estuvieron finos en la definición. El marcador no se movió más. Un empate que dejó un sabor agridulce en los asistentes, quienes tendrán que esperar una semana para saber su desenlace en la Copa Sudamericana.

El lateral marcó un golazo, que deja la llave abierta.









Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR