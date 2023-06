Universitario de Deportes tendrá que lidiar con un serio problema previo a disputar los play offs de la Copa Sudamericana 2023. Y es que la Conmebol, a través de una resolución emitida por su Unidad Disciplinaria, dio a conocer las sanciones que recibirá el elenco merengue tras la batalla campal con miembros de Gimnasia, en el marco de la fecha 6 del certamen continental. Roberto Siucho, José Carvallo y Martín Pérez Guedes (por acumulación de tarjetas amarillas) se perderán la próxima instancia del torneo.

En el inicio del oficio, la máxima entidad del fútbol sudamericano informó que Roberto Siucho y José Carvallo fueron expulsados. Por lo tanto, ambos jugadores del elenco merengue quedan “suspendidos automáticamente para su próximo partido conforme a lo establecido en los artículos 70 y siguientes del Código Disciplinaria Conmebol”.

Cabe resaltar que estas medidas se dieron tras el informe presentado por el árbitro Esteban Ostojich. Este último señala que la expulsión de ambos jugadores se debió por “golpear con golpe de puño a un rival una vez finalizado el partido”. Asimismo, se les abrirá un expediente disciplinario. Tanto el delantero como el guardameta tienen como plazo máximo hasta el 6 de julio para formular sus alegatos y mostrar las pruebas en su defensa.

La resolución continúa e informa que seis futbolistas de Universitario (Martín Pérez Guedes, Andy Polo, Alfonso Barco, Jorge Murrugarra, José Carvallo y Luis Urruti) fueron amonestados. No obstante, la Conmebol también señaló que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.8.2 del Manual de Clubes Conmbol Sudamericana 2023, se les “impondrá una multa de USD 400 / Dólares Américanos Cuatrocientos) por cada una de las refederidas amonestaciones”.

Ojo, la máxima entidad del fútbol sudamericano señaló que estas amonestaciones computarán para la “suspensión automática de tres tarjetas amarillas en diferentes partidos hasta el término de la Fase de Grupos de la Conmebol Sudamericana 2023″. Ante ello, Martín Pérez Guedes quedará inhabilitado para disputar los play offs del certamen continetal.

Las medidas disciplinarias de la Conmebol tras la batalla campal entre Universitario vs. Gimnasia. (Foto: Conmebol)

La palabra de Jean Ferrari

Tras culminar el duelo entre Universitario vs. Gimnasia, los jugadores del ‘Lobo’, con un Leonardo Morales visiblemente enojado, increparon al árbitro Esteban Ostojich. Sin embargo, la situación se salió de control luego de que el defensor argentino fue en busca de un futbolista del cuadro de Fossati, desatando una batalla campal entre miembros de ambos conjuntos. Un día después de los hechos, Jean Ferrari, administrador del elenco estudiantil, declaró ante los medios y se refirió a los hechos ocurridos en el coloso de Ate.

“Hay un tema de mal comportamiento de jugadores y comando técnico. Es un tema contra los clubes, no contra el escenario. Va a dejar un antecedente para Gimnasia, ya tienen antecedentes, no es la primera vez que se comportan de esa manera. La Conmebol seguramente tomará cartas sobre el asunto”, mencionó el máximo representante de la ‘U’ en una entrevista con RPP Deportes.

Eso sí, señaló que cuentan con imágenes para probar que fueron agredidos y asegura que no existen motivos que ameriten el cierre del Monumental. “Todavía esperamos los informes, no podemos adelantar opiniones, tenemos las cámaras y videos, tenemos cámaras dentro del Estadio, (...) medios probatorios para cualquier descargo. Vamos a esperar la información que nos envíe Conmebol para presentar nuestra postura. No hubo ningún tema de actos que vayan contra el cierre del estadio”, sostuvo.





