Melgar vs. Deportivo Cali se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022. El cuadro rojinegro buscará llevarse la victoria en terreno cafetero, pero el elenco de Rafael Dudamel hará respetar la casa, por lo que será un duelo de pronóstico reservado.

Esta será la primera vez que se midan ambos elencos. El ‘Dominó' llega como primero del grupo B, de la fase anterior, mientras que los caleños clasificaron como mejor tercero de su serie en la Copa Libertadores. Si bien será un duelo complicado, por lo demostrado por ambos clubes, la estrategia técnica es lo que primará para ganar.

Melgar vs. Deportivo Cali: fecha y hora

Melgar y Deportivo Cali se verán las caras este miércoles 29 de junio desde las 7:30 p.m. en el estadio de la ‘Amenaza Verde’. La transmisión estará a cargo de Directv Sports y también se podrá ver vía streaming por DIRECTV GO. Sigue el minuto a minuto y las incidencias de este compromiso en Depor.

Perú, Ecuador, Colombia, México - 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Paraguay - 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay - 9:30 p.m.

9:30 p.m. España - 2:30 a.m. (jueves 30 de junio)

Melgar vs. Deportivo Cali: así llegan los equipos

Melgar llega a este partido en racha. No solo ha mantenido el invicto en casa, tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana, también está primero en el torneo peruano y se quedó con el pase a los octavos, por diferencia de goles respecto a Racing, que sumó dos y los arequipeños cuatro.

No obstante, eso no los hace favoritos. Si bien posee buenos números, ha tenido un duelo complicado frente a Atlético Grau, al que ganó por poco, con gol de Bernardo Cuesta, el mismo que no estará este miércoles, por acumulación de tarjetas amarillas. Ante este escenario, Néstor Lorenzo tendrá como cartas de ataque a Bordacahar, Quevedo e Iberico.

Por su parte, Deportivo Cali viene descansado, tras más de un mes sin fútbol, recién este domingo se reinicia el torneo colombiano, donde espera tener protagonismo. Su último cotejo fue contra Boca Juniors, por la fase de grupos de la Libertadores y donde cayó por 1-0 en la Bombonera.

Melgar vs. Deportivo Cali: últimos partidos

Melgar:

24/06 ► Melgar 1-0 Atlético Grau (Liga 1)

19/06 ► Sport Boys 0 - 1 Melgar (Liga 1)

29/05 ► Melgar 2-0 Universitario (Liga 1)

26/05 ► Melgar 3-1 Cuiabá (Copa Sudamericana)

22/05 ► Ayacucho 0 - 1 Melgar (Liga 1)

Deportivo Cali:

26/05 ► Boca Juniors 1 - 0 Deportivo Cali (Copa Libertadores)

19/05 ► Deportivo Cali 3-0 Always Ready (Copa Libertadores)

15/05 ► Patriotas Boyacá 3 - 0 Deportivo Cali (Liga Betplay)

12/05 ► Fortaleza CEIF 1 - 1 Deportivo Cali (Copa Colombia)

07/05 ► Deportivo Cali 1-1 Independiente Santa Fe (Liga Betplay)

Melgar vs. Deportivo Cali: posibles alineaciones

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna; Horacio Orzán, Alexis Arias, Martín Pérez-Guedes; Cristian Bordacahar, Kevin Quevedo, e Luis Iberico

Deportivo Cali: Guillermo de Amores; Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, Germán Mera, Christian Mafla; Jimmy Congo, Carlos Robles, Yony Gutiérrez o Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco, Angelo Rodriguez.

Melgar vs. Deportivo Cali: aquí jugarán





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.