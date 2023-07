Corinthians derrotó 2-1 a Universitario de Deportes, en la vuelta de los play offs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2023. Con este resultado, el ‘Timao’ avanzó a la siguiente etapa del certamen continental, donde se enfrentará ante Newell’s Old Boys. Eso sí, pese a conseguir la clasificación, la escuadra brasileña se mostró incómoda con los sucesos que ocurrieron en el Neo Química Arena y en el Estadio Monumental. Al menos así lo dio a conocer Mathue Bidu, figura del conjunto paulista, quien mandó un duro mensaje contra el racismo.

“Es inadmisible que existan seres humanos inmundos como ustedes, basuras de personas. ¿Creen que los actos racistas son normales? Mientras haya gente como ustedes el mundo no va hacia adelante! Racistas de mie***”, se lee en la publicación que realizó el futbolista brasileño en sus redes sociales.

Cabe resaltar que los dos encuentros que sostuvieron Corinthians y Universitario de Deportes, por los play offs de la Copa Sudamericana 2023, terminaron con varios incidentes. En la ida, Sebastián Avellino realizó actos racistas frente a la tribuna donde se encontraban los hinchas del ‘Timao’, motivo por el que afronta prisión preventiva en San Pablo.

Mientras que en la vuelta, los jugadores de ambas escuadras volvieron a tener una pelea en el Estadio Monumental, luego de la anotación de Ryan, quien celebró sacándose la camiseta y enseñándola a los hinchas merengues. Ante ello, los futbolistas de la ‘U’ corrieron a recriminarlo por su actuar, por lo que tuvo que intervenir la PNP. Eso sí, fueron cinco los expulsados por Wilmar Rondán tras el incidente en el recinto de Ate.

La publicación de Matheus Bidu en sus redes sociales. (Captura: Instagram)

Vanderlei pidió disculpas por celebración de Ryan

Después de su gol, Ryan provocó a la tribuna norte mostrándoles su camiseta, lo que generó la ira de los jugadores de Universitario de Deportes, liderados por Matías Di Benedetto, quienes se lanzaron hacia él. Tras estos actos, el entrenador del Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, se pronunció en una rueda de prensa, pidiendo disculpas por este incidente, dejando en claro que es la primera vez que le sucede algo así al jugar en otro país.

“Ryan es muy joven, solo tiene 19 años, es la primera vez que viene de viaje internacional. Marcó un gol importante y se excedió fuera del fútbol. Eso no es bueno, tiene que aprender mucho, porque es joven. Me gustaría disculpar a la afición, al entrenador y los jugadores (de Universitario), porque no es bueno salir a la cancha con ese clima entre los jugadores”, dijo Vanderlei a los periodistas.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.