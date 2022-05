Melgar está a dos partidos de conseguir el ansiado pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022. El desempeño del equipo ha sido notable, en especial, en los últimos dos compromisos. Su triunfo en Uruguay frente a River Plate fue un espectáculo para los hinchas, aunque los más emocionados fueron los jugadores.

Uno de ellos fue Jean Pierre Archimbaud, quien fue el autor del gol de la victoria ante el elenco uruguayo. Al respecto, el volante del ‘Dominó' no pudo mostrarse emocionado por lo que vivió en el estadio Centenario. “Es un momento muy lindo en mi carrera, para mí y para mi familia. Es un sueño lo que pasé anoche”, comentó a GOLPERU, tras arribar a Lima.

“Es algo que siempre he buscado: el poder trascender con un momento tan lindo, en un mítico estadio, jugando un torneo internacional ante un gran rival, entonces se me pudo dar”, agregó, mientras que calificó al gol a los ‘charrúas’ como “el más lindo y el más significativo de mi carrera, voy a seguir trabajando con la misma humildad. Aún no hemos ganado nada”

Sin embargo, su hazaña no empaña el trabajo de sus compañeros, a quienes elogió por los logros que se vienen alcanzando. “El encuentro se tornó bastante duro porque nos quedamos con 10 jugadores y nos tuvimos que volver más defensivos. Lo estuvimos haciendo muy bien hasta que llegó el tanto de River Plate; sin embargo, al final encontramos el gol y lo celebramos mucho en el vestuario”, explicó.

Sobre los detalles del tanto del triunfo, Archimbaud narró que ”acompañé el movimiento que hizo Johnny [Vidales]. Él quedó de espalda al arco, así que fui hacia él de apoyo para que me la pueda ceder y finalmente pude convertir el gol. Incluso, pensé en pegarle de primera, pero al final opté por hacer dos toques”.

Finalmente, el mediocampista nacional dio a conocer que, además de tener en cuenta a Binacional, como próximo rival de la Liga 1, también tienen la mira en Racing Club: “Aún faltan dos partidos. No sé que vaya a pasar en Avellaneda, pero nos sentimos en capacidad de hacer un gran partido de manera inteligente”.





