Melgar clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022, tras ganar por 2-1 a Deportivo Cali en el Monumental de la UNSA. El primer tanto, con el que se abrió el marcador, fue de penal, ejecutado correctamente por Bernardo Cuesta. Sin embargo, fue esa misma jugada la que causó sorpresa, hasta a los propios rojinegros.

Así lo comentó Luis Iberico, quien sumó una asistencia esa noche para el segundo gol del ‘Dominó'. En diálogo con RPP, el atacante confesó que “nadie tenía claro lo del penal, además del defensa que fue el protagonista de la jugada”. La pelota impactó en la mano de Edgard Camargo.

“No me di cuenta del penal. Pensé que estaban cobrando un codazo de Alec [Deneumostier]. Luego se cobró penal, me quedé sorprendido, pero ya después lo pude ver”, explicó. Dicha jugada permitió que Cuesta abra el marcador y luego, a los 73′ del partido, defina el segundo.

Al ser consultado por Néstor Lorenzo, el jugador manifestó que “le hicimos una linda despedida al profesor Lorenzo ganando el Apertura y ganando ayer. Estuvimos tristes, pero sabemos que es un paso importante para él en su carrera”. Tras la salida del DT, el club presentó al nuevo comando técnico de Pablo Lavallén.

El estratega argentino tendrá su primer día de trabajo esta tarde con el equipo, aunque el miércoles estuvo viendo el duelo contra Deportivo Cali desde las butacas del estadio Monumental. Sobre el nuevo técnico, Iberico contó que “en el entrenamiento de esta tarde conoceremos a Pablo Lavallén y vamos a conversar”.

Finalmente, expresó su dicha por el pase a cuartos: “Sabemos que esto es importante para el club y para todos los peruanos que nos están siguiendo en esta campaña. Queremos lograr mucho más. [...] No está lejos ser campeones de la Copa Sudamericana. Es la meta que nos hemos propuesto. Vamos paso a paso”.





