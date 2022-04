Melgar se ubica en lo más alto del Grupo B en la Copa Sudamericana, luego de vencer por 3-1 a Racing Club en el Monumental de la UNSA. Aún restan tres partidos más en la fase de grupos, pero su técnico, Néstor Lorenzo, sabe cómo trabajar con sus dirigidos y espera seguir sumando puntos importantes.

“La Sudamericana es un torneo difícil, no solo porque clasifica uno [de la fase de grupos a los octavos de final], sino porque tienes un plantel numeroso. No queremos elegir entre un torneo y otro, queremos los dos”, afirmó contundente el estratega argentino para RPP.

Si bien el equipo tiene los pies sobre la tierra, en especial porque dos de sus rivales enfrentará en sus país y uno en Arequipa (Cuiabá), el DT no duda en que se pueda conseguir grandes cosas: “Quiero que la gente de Melgar se ilusione con el equipo que sale a la cancha. Esto de la Sudamericana recién empieza, falta mucho y seguramente viene lo más difícil. Hay que manejarlo con prudencia”.

Precisamente sobre los rivales, uno de los que más complicó al combinado rojinegro fue el elenco de Brasil. Al respecto, Lorenzo señaló que “contra Cuiabá supimos que podíamos, pero nos fuimos muy decepcionados. Cuando uno juega bien y sabe que lo merece, sabe que en algún momento la pelota va a empezar a entrar”.

Un punto que destacó fue el desenvolvimiento de sus dirigidos. “Los jugadores peruanos no tienen miedo escénico. Sí hay una diferencia en la formación y preparación, como en todos los países, y Perú tiene que aprovechar su virtud que es el buen juego. Ganar jugando bien”, explicó el técnico, que este sábado vuelve a competir, esta vez, contra Cienciano.

Finalmente, se refirió a la situación de los jugadores de la Reserva. “Hace dos años que no se juega la reserva y las inferiores. No es fácil. Acá nos hacen poner chicos en la primera división y los tengo que probar ahí porque hace dos años que no compiten”, explicó, a lo que agregó que “la competencia es fundamental para los chicos de inferiores. Si no, nos van a seguir sacando diferencia con otros países”.





