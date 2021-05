Dentro de lo difícil que se le hace competir a los equipos peruanos en torneos internacionales, Melgar nos da una luz de esperanza. Una ilusión de que la cosa puede cambiar en un futuro. Sus cinco victorias seguidas en la Copa Sudamericana -contando sus dos triunfos ante Mannucci en la fase previa-, lo ponen como único líder del grupo D. Uno de los artífices de ese buen momento internacional es, sin duda, Joel Sánchez. “Somos conscientes de que sin esfuerzo no lograremos nada. Todos corremos hacia el mismo objetivo, y eso lo vamos a seguir manteniendo”, nos contó en Deporcast. Ah, también habló de la selección peruana.

¿A qué ameritas los excelentes resultados a nivel internacional del equipo (ya derrotaron a Metropolitanos, Aucas y Paranaense??

Al trabajo que venimos sosteniendo. También somos conscientes de que sin esfuerzo no vamos a conseguir nada. En cada partido resalta eso. Todos corremos hacia el mismo objetivo, en la cancha se ve lo mismo. El esfuerzo nos dio muchos frutos.

¿Fue fácil entender la idea de juego del ‘profe’ Néstor Lorenzo? ¿Qué es lo que más te pide en el juego?

El ‘profe’ pide mucho sacrificio, mucho orden, también recuperar rápido el balón. Y cuando la tenemos nos pide que juguemos al ras del piso, que busquemos la profundidad. Ahí es cuando me pide tener mucho contacto con la pelota, crear jugadas.

¿El ‘profe’ es tan serio como se le ve cuando dirige?

Es serio, muy caballero. No es mucho de exaltarse. Pero en el camerino, en los entrenamientos, nos permite conversar con él, es una persona muy abierta, se presta para poder ser confidente. Es muy amable con nosotros en la interna. Él sabe que el grupo está a muerte con él.

¿Por qué crees que Melgar es el único peruano que viene consiguiendo buenos resultados a nivel internacional?

Porque hemos trabajado para eso desde enero, desde que fuimos el primer equipo que empezó la pretemporada. Trabajamos para poder soñar con estos partidos, para ser intensos, para no ser menos en la competencia internacional. Eso se vio reflejado, hemos jugado contra equipos de Ecuador y Brasil, y hemos podido sostener el ritmo.

Precisamente, mucho se habla de la falta de intensidad, ritmo y marca de los equipos peruanos en competencia internacional: ¿notas eso cuando enfrentan a equipos de otros países?

Seguramente vamos a tener partidos buenos y malos. Pero la intensidad nunca la vamos a dejar de lado. Eso es lo que nos viene dando resultados. Tenemos partidos muy seguidos, y vamos a tener que trabajar en el descanso para llegar bien.

Con el triunfo ante Paranaense (1-0), ya sienten que pueden pelear por ese único cupo del grupo para luego alcanzar las fases decisivas del torneo…

El triunfo ante Athletico Paranaense nos permite soñar, por eso era importante ganar. Estamos ilusionados con el tema de clasificar.

En la Liga 1 suman cuatro partidos sin ganar, definitivamente pasa la factura la competencia internacional, ¿crees que el equipo pueda soportar competir en ambos torneos?

Tenemos plantel para pelear en ambos frentes. El equipo se mostró de igual forma en los partidos del torneo local, solo que los resultados no se han dado. Hay que empezar a sumar de a tres.

¿Qué tan importante es el aporte y retorno de Bernardo Cuesta, goleador histórico del club?

Bernardo es importantísimo para nosotros con su aporte al gol, pero dentro del camerino es un líder muy positivo. Contagia mucho su entrega, eso ha sido clave para nosotros. Pero no solo está él, también está Alexis Arias, Carlos Cáceda.

Volviste a una nómina de selección después de cuatro años, y aunque sea preliminar, imagino que el entusiasmo está al máximo por quedarte en la lista final para la Copa América…

Tengo mucho entusiasmo para que me toque la chance. Estos partidos de Copa Sudamericana ayudan mucho para que el ‘profe’ Gareca me vea. Pero voy poco a poco, sé que faltan muchos partidos para mostrarme. Daré el máximo para estar ahí.

¿Has tenido oportunidad de hablar con Ricardo Gareca o con algún integrante de su comando técnico?

No he conversado con él, pero sé que siempre me está mirando y eso me anima más a trabajar.

Tu buen momento te hace soñar en que puedes meterte en el once titular de la selección...

Tengo toda la capacidad de hacer bien las cosas, pero antes de pensar en el once titular, quiero entrar en la lista de 23. Esto es un gran avance de estar en la preliminar.

¿Aún mantienes el deseo de regresar al extranjero?

Mi objetivo siempre es mejorar, pero ahora estoy feliz en Melgar, una institución que me quiere y me da respaldo. Pero si se da una oferta, bienvenido sea.





