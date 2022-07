Una vez más el atacante argentino se puso la capa de héroe. Ante un marco abarrotado de 40 mil espectadores, que se dieron cita en el estadio Monumental de la UNSA, el ‘9′ volvió a escribir un nuevo capítulo importante en su paso por el conjunto mistiano. Lo hizo nada más y nada menos que en su partido número 300 con la camiseta dónde mejor rindió en sus trece años de carrera profesional.

Rojinegro desde pequeño

Bernardo Cuesta nació y creció en Álvarez, localidad de 6700 habitantes a 20 minutos de Rosario. El fútbol siempre lo tuvo muy cerca, por no decir en sus narices. Y es que frente a su casa se ubicaba del Club Unión Sociedad Italiana. En dicha institución dio sus primeros pasos por el fútbol. Coincidentemente los colores de dicho equipo son el rojo y negro, los mismos del equipo donde hoy es figura icónica.

El Club Atlético Unión y Sociedad Italiana fue donde Bernardo Cuesta empezó su camino en el fútbol. (Foto: Agencias)

El deseo de ser jugador profesional lo heredó. Esto a raíz de que su padre y abuelo jugaron por varios equipos de la zona. En su hogar se respiraba solo aroma a fútbol. ‘Bernie’ no fue ajeno a esta realidad y tenía en la mira tener como carrera profesional pegarle al balón. Sabía que no iba a ser sencillo, para eso tenía que sacrificar mucho y darse integro en cada entrenamiento.

A los 16 años legó a uno de los equipos más importantes de su ciudad: Newell’s Old Boys. En la ‘Lepra’ terminó de formarse. Ante la gran competencia para ganarse un lugar en el plantel principal, decidió empezar a hacerse un nombre en el balompié argentino a través de la categoría del ascenso.

Sueño cumplido

Una temporada después de salir de Newell’s arribó a Tiro Federal. Primero llegó para reforzar a las categorías juveniles, pero no duró mucho y antes de cumplir 20 años ya estaba estrenándose como jugador profesional. Las primeras dos temporadas le tocó alternar y aprender mucho. Para su tercer año ya era una pieza importante en los ‘Tigres’.

Temporada PJ Goles 2008-2009 2 0 2009-2010 3 0 2010-2011 23 3

Ocupó muchas posiciones en el campo de juego: interior, enganche, extremo y centrodelantero. Eso le permitió leer mejor las jugadas y saber cómo ve y qué piensa un futbolista que transita en los últimos metros de la cancha.

Allí permaneció dos campeonatos. Su siguiente destino estaba en el Perú, específicamente Arequipa. Julio Zamora, DT de Melgar durante el 2012, decidió pedir su contratación. Ya lo conocía en su paso por Tiro Federal y tenía claro que era el atacante que necesitaba.

Historia de amor y éxito

El primer contrato de Cuesta con el ‘León del Sur’ fue solo por tres meses, hasta la finalización del Descentralizado 2012. El tiempo terminó siendo más que suficiente para que el argentino muestre toda su capacidad goleadora. Siete goles en once partido la valieron para ganarse la renovación de su contrato.

No dejaba de romper las redes. Entre 2013 y 2014 firmó 32 anotaciones en 84 presentaciones. Estos números le abrieron las puertas del fútbol del exterior y le tuvo que decir, por primera vez, hasta luego a Melgar. The Strongest de Bolivia le puso la mira y se lo llevó para afrontar la Copa Libertadores 2015. En La Paz solo estuvo medio año. Ante la falta de oportunidades, el artillero llegó a un acuerdo para rescindir contrato.

La ‘Ciudad Blanca’ le abriría nuevamente las puertas para seguir marcando goles con la camiseta rojinegra. Esta vez encabezando el plantel que se adjudicaría el campeonato nacional 2015. Marcó doce goles en 22 presentaciones. Sin lugar a dudas el más importante lo consiguió en la final ante Sporting Cristal. Su tanto terminó con una sequía de títulos que había durado 34 años. Fue así como su nombre se metió en los anales del club más representativo e importante de Arequipa.

Bernardo Cuesta anotó el gol del título de Melgar en 2015. (Foto: Agencias)

Poca trascendencia fuera de la UNSA

Tras su frustrado paso por The Strongest tuvo hasta cuatro oportunidades para poder brillar fuera del Perú. No obstante, esto no terminó pasando. Junior - Colombia, Huachipato - Chile, Buriram United - Tailandia y Puebla - México fueron los equipos que no pudieron verlo repetir sus grandes actuaciones con Melgar.

Sus estadísticas fueron más que discretas. Tal vez donde tuvo un mayor protagonismo fue en Junior. Aunque no fue suficiente para que se quede en Barranquilla. Dejó de ser tomado en cuenta por el DT Julio Comesaña y llegó a un acuerdo para romper contrato antes que finaliza el 2017.

Temporada Club PJ Goles 2017 Junior 18 4 2018 Huachipato 10 0 2020 Buriram United 4 0 2020-2021 Puebla 12 1

Dejando huella

Desde la última vez (2021) que Bernardo Cuesta regresó a Melgar empezó a batir una serie de récords con la camiseta del ‘Dominó'. El primero fue convertirse en el máximo goleador del club arequipeño, superando al histórico y emblemático Genaro Neyra, quien mantuvo dicha distinción por más de tres décadas.

‘Bernie’ cerró el año anterior con 15 goles en 27 partidos, siendo la sexta temporada en la que es el máximo goleador rojinegro. Dejó una vez más en el camino al ‘Maestro’ Neyra, que tenía dicha marca pero en cinco campañas.

Eso no es todo. Sus goles ante Deportivo Cali lo han colocado como el tercer máximo artillero de la Copa Sudamericana. Sus 15 tantos en 18 partidos solo lo han puesto detrás de Hernán Rodrigo López (16) y Hernán Barcos (19). ¡Va por más!

Bernardo Cuesta es el máximo goleador en la historia de FBC Melgar. (Foto: Agencias)

