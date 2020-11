Bahia aplasta a Melgar en Brasil. Los brasileños vuelven a golpear a los rojinegros y extienden su ventaja, convirtiendo dos anotaciones en un minuto, dejando al borde del Knock Out al equipo peruano, que deberá anotar tres tantos, si es que quiere pasar de ronda.

Fessin y Gilberto fueron los encargados de poner el tercer y cuarto gol, respectivamente, del compromiso que se desarrolla en el Arena Fonte Nova por el duelo de vuelta por la segunda fase de la Copa Sudamericana 2020.

Bahia no tiene piedad de Melgar y espera seguir ampliando su ventaja en el marcador en los próximos minutos, ante la poca respuesta de los dirigidos por Marco Valencia, quienes aún no se encuentran en el partido y esperan una rápida reacción para no seguir recibiendo tantos.

Melgar vs. Bahia: la previa

Melgar intentará realizar la hazaña no atravesando su mejor momento en el campeonato local. El lunes pasado cayó goleado por 4-0 ante Alianza Lima, aunque el entrenador Marco Valencia apostó entonces por una alineación con habituales suplentes pensando en el partido de la Sudamericana.

En tres partidos del Clausura peruano, el Melgar ha sufrido tres derrotas y está en el fondo de la clasificación. Bahia, dirigido por Mano Menezes confía en superar sus graves problemas defensivos ante un rival también maltrecho y darle la vuelta a la eliminatoria en su estadio, aunque sin el calor de la afición debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

La principal novedad en el ‘Tricolor de Acero’ es la vuelta del veterano mediapunta Rodriguinho, uno de los jugadores con más calidad del elenco y que fue el fichaje del club más importante para esta temporada. El creativo brasileño se ha entrenado con normalidad esta semana y apunta al once titular, tras recuperarse de una fisura en un pie que le ha mantenido alejado de las canchas desde el pasado 26 de septiembre.

