Tressor es una voz autorizada en Colombia, y lo buscamos para conversar sobre el Melgar de Néstor Lorenzo, precisamente el nuevo DT de los ‘cafeteros’, que igualó 0-0 ante Deportivo Cali –uno de los equipos que defendió–, por los octavos de la Copa Sudamericana. Por otro lado, nos habló de la bicolor y, como tenía que ser, de la blanquiazul.

¿Qué sensación te dejó el Melgar de Néstor Lorenzo, próximo entrenador de Colombia?

Me pareció un partido por ratos interesante y de todas maneras se vio un buen funcionamiento de Melgar, sobre todo en lo defensivo, porque mantuvo el cero en arco propio. Aunque Deportivo Cali tuvo dos expulsados, y quizá los peruanos no supieron aprovechar esa ventaja. Pero para mí el funcionamiento de un entrenador con un equipo de fútbol es muy diferente al que tendría con una selección por muchísimos aspectos. Por ejemplo, la calidad de los jugadores, el tiempo de trabajo, entre otros factores.

Tú jugaste en Deportivo Cali en 2004, ¿cómo ves el desenlace de esta llave?

En Perú, en Arequipa, la situación puede ser diferente. Ahora los goles de visitante no cuentan, entonces al final uno no sabe si es bueno o malo un 0-0. El partido estará abierto desde el minuto uno hasta los noventa y pico, repito, no hay diferencia de gol. No hubo un ganador, cualquier cosa puede pasar en el próximo partido.

¿Te convenció la elección de Néstor Lorenzo como técnico de Colombia tras el breve paso que tuvo como DT principal en Melgar?

Colombia tiene buenos entrenadores de fútbol, y a algunos que no les dan la oportunidad porque a la gente de la Federación no les gusta o hay otro tipo de intereses. Yo creo que, si hablamos de experiencia, los técnicos colombianos tienen más experiencia que Lorenzo. Pero ahora lo que importa es esperar a ver cómo él puede resolver las altas incógnitas que en Colombia se manejan con este nuevo proceso.

¿Es una apuesta arriesgada?

En el fútbol todo es arriesgado. Los únicos que saben el por qué escogieron a Lorenzo son los de la Federación y qué proceso quieren armar. Yo no sé cómo trabaja él, no puedo sacar conclusiones, y ojalá las cosas le salgan muy bien.

¿Qué es lo primero que debe hacer Lorenzo como técnico de Colombia?

Lo primero que tiene que hacer es lograr que la selección empiece a jugar bien, porque eso no pasó en las últimas Eliminatorias. Y allí tiene que verse la mano del entrenador. Por ejemplo, el actual juego de Colombia es muy lento, de mucho toque, eso se tiene que mejorar con él.

¿Deberían seguir los consagrados, por ejemplo, como James Rodríguez o Radamel Falcao?

Hay que dar oportunidad a otros jugadores, que no tuvieron la chance de mostrarse. Los que están en los procesos anteriores uno ya los conoce, a los nuevos no sabes cómo van a actuar. A partir de ahora todos tienen que tener una oportunidad, y espero que Lorenzo lo haga.

¿Qué sucederá con los históricos en Colombia?



🎙️ Así responde Néstor Lorenzo, en su presentación como DT de la Selección.#ConexionDIRECTV pic.twitter.com/cnOYw42IxR — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 14, 2022

Ya que tuviste un paso importante por nuestro país, ¿te dolió la caída en el repechaje?

Claro que sí. Es muy triste el hecho de que Perú no haya llegado al Mundial. Yo creo que Perú subestimó a Australia. Lo digo básicamente porque Perú era un equipo con intensidad, con la chance de hacer goles, y se encontró con una selección que le empezó a jugar desde el principio. Australia le faltó el respeto, ellos no perdían nada, porque no eran favoritos. Esa fue la gran diferencia. El tema de los penales es una lotería, juega mucho el cansancio, el momento de cada jugador, las sensaciones, y eso cumple un papel importante. Todos esperábamos que Perú pudiera ganar en los noventa minutos y no llegar a penales o tiempo extra.

¿Qué jugador te sorprendió su bajo nivel en el partido?

Para mí, Christian Cueva y André Carrillo. Ellos estaban acostumbrados a hacer siempre la diferencia con Perú, pero contra Australia no aparecieron. Cueva falló muchos pases y solo dio pinceladas, y Carrillo también estuvo muy ausente y no se animó mucho al uno contra uno.

¿Ricardo Gareca debería seguir tras siete años al mando de Perú?

El tema es que le puede suceder lo que le pasó a Colombia. Por lo menos nosotros tenemos jugadores que están actualmente en el plano internacional, en las cinco mejores ligas del mundo, pero en Perú el recambio generacional les está costando porque es lento y no han aparecido jugadores importantes en los últimos años. Lo bueno es que abren dos cupos más para el Mundial del 2026, entonces, las posibilidades de ir son muchas, y eso puede motivarlo.

Perú cayó en penales (5-4) ante Australia en el repechaje rumbo a Qatar 2022 (Foto: @GEC)

Si te digo ‘Corazón Alianza Lima’, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?

Lo acabas de decir: “Alianza Lima es corazón”. Estoy muy identificado con el club y los colores. Tengo mucho respeto y cariño por los hinchas. Pasé momentos inolvidables allí.

¿Cómo se da tu llegada al Perú en 1999?

Yo jugaba futsal y fútbol en Colombia, y el ‘profe’ Edgar Ospina es el que me observa en un torneo muy importante y él me dice para llegar a Perú.

Trotamundos. Tressor tiene la particularidad de iniciar y finalizar su carrera en nuestro país. Estos son todos los equipos que defendió desde 1999 al 2017.

Equipo Partidos Goles Alianza Lima (PER) 40 16 Atlético Nacional (COL) 34 11 Metz (FRA) 42 4 América de Cali (COL) 14 5 Independiente de Medellín (COL) 49 12 Deportivo Cali (COL) 16 4 Once Caldas (COL) 16 4 Necaxa (MEX) 29 5 Veracruz (MEX) 30 8 San Luis (MEX) 110 62 Bahia (BRA) 9 1 Santiago Wanderers (CHI) 28 1 San Jose Earthquakes (USA) 15 0 Atlético Huila (COL) 15 5 Rionegro Águilas (COL) 15 2 Fortaleza (COL) 10 1 Celaya (MEX) 22 2 Manaos (BRA) 4 2 Deportivo Hualgayoc (PER) 5 2

¿Cuál fue el momento top de tu carrera?

Los cinco años que estuve en México, creo que mi rendimiento fue muy bueno temporada tras temporada. Igual, creo que, si me hubiera tocado jugar en esta época, quizá hubiera jugado en equipos más importantes de Europa.

¿El mejor peruano con el que compartiste vestuario?

Waldir Sáenz. Un gran profesional y ser humano.

¿A qué te dedicas ahora?

Tengo una academia de fútbol en San Luis de Potosí (México). También evalúo otros proyectos, me gustaría ser entrenador o tal vez comentarista en algún medio de comunicación.

Tressor y Waldir anotaron juntos 43 goles en Alianza Lima en 1999 (Foto: GEC)





