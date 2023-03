Universitario de Deportes quedó emparejado en el Grupo G de la Copa Sudamericana 2023 y deberá enfrentar a tres complicados equipos si quiere luchar por el pase a la siguiente ronda: Independiente de Santa Fe, Goiás y Gimnasia y Esgrima La Plata. Precisamente sobre este escenario, Pedro Troglio, un viejo conocido de los ‘cremas’, analizó lo que se les viene y las posibilidades que tienen de seguir avanzando a la siguiente etapa.

Como se recuerda, el entrenador argentino pasó por la ‘U’ entre los años 2017 y 2018. Este jueves conversó con el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias y opinó sobre la actualidad de los de Ate. Asimismo, reveló algunos detalles de Gimnasia, club del cual es ídolo y al que dirigió en dos etapas.

“Gimnasia tiene a jugadores que tendrán su primera experiencia internacional casi todos, eso podría beneficiar a Universitario. Tiene muchos buenos jugadores jóvenes y creo que con eso se va a encontrar la U en la Copa Sudamericana”, manifestó el estratega de 57 años.

Asimismo, elogió el nivel que están mostrando Piero Quispe y Emanuel Herrera. “(Sobre Quispe) Sí me gusta mucho, igual la ‘U’ ha incorporado a un jugador en el ultimo momento, que viene de Cristal, que le da ha dado jerarquía al ataque que es Herrera. A mí me encantó siempre, lo sufrí cuando estuve ahí y creo que es una de las mejores adquisiciones, más allá del nivel que pueda tener o no. A la larga va a ser un jugador importante”, señaló.

“Piero Quispe seguramente es uno de los jugadores de mejor nivel. Los muchachos de la ‘U’ están volviendo a resurgir de semanas de críticas”, acotó el argentino. Finalmente, habló sobre las posibilidades que tiene Universidades de pasar de ronda en la ‘Suda’. “Goiás tiene un equipo fuerte. Creo que la ‘U’ está para pelear la posibilidad del repechaje en la Copa Sudamericana y si puede avanzar más, bienvenido”, puntualizó.

Fossati alista su pizarra para enfrentar a Garcilaso

Bien dicen que el equipo que gana no se toca. Por tal motivo, Jorge Fossati solo ensayaría una variante en la oncena titular que parará ante Deportivo Garcilaso –este viernes 31 de marzo desde las 7:30 p.m.–: el ingreso de José Carvallo en lugar de Diego Romero. Tras su paso por la Selección Peruana, el portero y capitán de Universitario retomará su lugar.

El resto del equipo sería el mismo que venció a Cienciano en el Monumental. De esta manera, el ‘Flaco’ pararía la siguiente alineación en el estadio Inca Garcilaso de la Vega: José Carvallo; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes y Nelson Cabanillas; Piero Quispe; Emanuel Herrera y Luis Urruti.

Por otro lado, a diferencia de Carvallo y Valera –que estuvieron con la ‘Blanquirroja’–, Andy Polo no viajó a Cusco con la delegación de la ‘U’ debido a un golpe que sufrió en el último encuentro ante Marruecos. Así lo dio a conocer el propio Fossati antes de trasladarse a la ciudad imperial.





