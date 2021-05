Sport Huancayo vs. Corinthians se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la jornada 5 del Grupo E de la Copa Sudamericana 2021, este jueves 20 de mayo desde las 7:30 de lanoche (horario peruano), en el Estadio Arena Corinthians. No te pierdas la transmisión STREAMING LIVE HD OFICIAL de uno de los partidos más esperados de la fecha, que irá por la señal de DirecTV Sports y DirecTV GO. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Mira las principales incidencias por el MINUTO A MINUTO de Depor.com.

Con nulas chances de acceder a los octavos de final, peruanos y brasileños jugarán para sumar en la estadística y regalarle una alegría a sus respectivas hinchas, después de un arranque discreto en el plano local e internacional.

En el choque de ida disputado en el Estadio Nacional de Lima, el ‘Timao’ se impuso con un categórico 3-0, la que hasta el momento fue su única victoria en el campeonato.

Son seis partidos los que el ‘Rojo Matador’ acumula sin poder ganar en ambos frentes. Su última caída fue por la Fase 1 ante Sporting Cristal. Los celestes doblegaron a los huancaínos por 2-0 con goles de Nilson Loyola y Martín Távara.

Wilmar Valencia afronta la peor crisis desde su arribo el elenco del centro del país. Aunque su cargo no está puesto en discusión, por ahora, sabe que un buen resultado en Brasil sumaría en lo anímico y le daría un respiro para la segunda parte del año.

Corinthians llega a este encuentro después de haber quedado eliminado en las semifinales del Campeonato Paulista a manos de Palmeiras. Este golpe en el torneo estadual llegó después de caer catastróficamente 4-0 con Peñarol en el Campeón del Siglo, resultado que lo dejó fuera de la Copa Sudamericana.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.