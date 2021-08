Los registros de Sporting Cristal no mienten: lograron el título 2020 y en la presente temporada ya ganaron la Fase 1 y la Copa Bicentenario. Todo ese respaldo y, por supuesto, lo que vivió durante su etapa defendiendo la celeste, le permite pensar a Pedro Garay que los dirigidos por Roberto Mosquera van a salir con todo contra Peñarol, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este miércoles se jugará la ida, en el estadio Nacional.

El excapitán rimense -quien llegó hasta la final de la Copa Libertadores 1997- manifestó en diálogo con RPP que “nosotros aprendimos a jugar partidos a nivel internacional y por eso llegamos a una final de Libertadores. El equipo de ahora me hace acordar a ese Sporting Cristal, por contar con jugadores jóvenes y de experiencia a la vez”.

Y si bien reconoció el nivel del rival de turno, Pedro Garay aseguró: “Pienso que el nombre de Peñarol es bastante importante a nivel internacional, pero no por eso Sporting Cristal se tiene que achicar. El fútbol es once contra once. Deben olvidarse de lo que es Peñarol y concentrarse en hacer buen partido”. Ahora ese concepto está respaldado por lo que analizó del equipo de Roberto Mosquera.

“Siempre sigo a Sporting Cristal. Veo sus partidos y lo tengo presente. De hecho ahora mismo tengo puesta una casaca de Sporting Cristal. Sé que tiene buen plantel y sigo el trabajo del profesor Mosquera”, explicó el exjugador paraguayo.

En lo individual destacó la labor de Horacio Calcaterra y Martín Távara. Para Garay, ‘Calca’ transmite mucha experiencia en el mediocampo. “Me hubiera gustado tener a un jugador como Martín Távara en el Sporting Cristal de los 90. Es un jugador muy bueno técnicamente, aunque le falta recorrido. Hace muy buenos pases”, indicó.

Finalmente, el exvolante rimense añadió: “Me gustaría formar parte del comando técnico de Sporting Cristal. Quizás enseñarle a los chicos cómo tener más carácter, sobre todo en los partidos importantes. Me gustaría llegar y ser parte sea en cuerpo técnico o divisiones menores”.





