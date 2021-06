Sporting Cristal cerró la Fase 1 del campeonato nacional con un título, además de una clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021. Si bien el primer objetivo se cumplió, el segundo no fue precisamente el que se buscaba, tal y como lo confesó el coordinador de fútbol profesional del club, Carlos Lobatón.

En diálogo con Radio Ovación, el exjugador rimense confesó que “el balance es malo, porque teníamos que pasar a octavos. Si hablamos de volumen en lo que Cristal propuso, no me voy tan triste, ya que veo que los chicos intentaron jugar, pero no tuvieron la efectividad. Estoy contento del grupo humano que formó Roberto Mosquera, veo que los chicos van a seguir creciendo”.

Pese a ello, el equipo logró quedarse en el tercer lugar del Grupo E, logrando pasar como mejor tercero a los octavos de final de la Sudamericana. Si bien no era el plan original, Lobatón rescató el esfuerzo: “Los hinchas se van a sentir contentos de ver a su equipo jugar un campeonato internacional. Después de Cienciano no hubo otro equipo peruano que pudo lograr algo como una Copa Sudamericana, y espero que Sporting Cristal lo pueda lograr”.

Campeones de la Fase 1

Sporting Cristal se alzó con el trofeo de la Fase 1, tras vencer por 2-0 a San Martín en tiempo extra. Los rimenses tuvieron un campeonato local prolijo, con ocho victorias y solo una derrota, aunque durante el partido final tuvieron algunas dificultades para definir.

“En el papel, Sporting Cristal después de lo que hizo en el torneo local, tenía que haber ganado con una comodidad, que por momentos se vio. No tuvimos la eficacia. Las finales se juegan distinto, se juegan a ganar. La gente recuerda quien salió campeón, no quien jugó mejor. Estamos contentos porque hemos obtenido un campeonato con buena regularidad”, dijo ‘Loba’.

Como toda final, la que se jugó entre ‘celestes’ y ‘santos’ no estuvo exenta de polémicas. En ese sentido, Lobatón indicó que “hubo errores, pero no creo que haya sido adrede, eso ha sido parte del factor humano. Tampoco es que haya influido en el resultado. San Martín jugando con diez o con once iban a buscar contragolpear”.





