El mediocampista ecuatoriano rompió líneas en un tiro libre y recibió el balón, sin marca, para batir el arco de Renato Solís. Cristal nunca supo cómo romper ese ‘cerrojo’ de Emelec y por más cambios que realizó y posesión de balón que tuvo, no encontró la manera de marcar el empate. Los celestes le dicen adiós a su racha de 15 partidos invictos que se extendió durante dos meses y ahora viene otra realidad: levantarse de este resultado y pensar en la llave de vuelta en Ecuador.

José Cevallos anotó el 1-0 de Emelec vs. Sporting Cristal. (Video: ESPN)

Claves del partido

Nunca decepciona

Cristal puede tener un gran partido o un bajo encuentro, pero quien nunca falla es Ignacio. En cada juego, ya sea en el torneo local o ámbito internacional, el defensa brasileño vuelve a ratificar por qué es el mejor fichaje del fútbol peruano. Pese a la derrota celeste, la actuación de ‘Nachito’ no bajó de los seis puntos, chocando, yendo a las divididas y ganándole la posición a los tres atacantes de Emelec.

De acuerdo a Sofascore, Ignacio tuvo un despeje, una intercepción y dos entradas. En cuanto a divididas, el ‘14′ rimense ganó cinco duelos abajo de ocho posibles y dos balones arriba de tres intentos, además recibió dos faltas y remató una vez afuera. La página lo calificó con un puntaje de 6.7.

No apareció el ‘10′

El partido fue muy friccionado en el Nacional y por si fuera poco los celestes no estuvieron precisos con los pases. Uno de los que no tuvo su mejor noche fue Alejandro Hohberg, a quien le costó tener el balón y careció de precisión. El ‘10′ rimense fue diluyéndose y no aprovechó dos jugadas claras de gol. Luego del 1-0, tuvo un balón en el borde del área, pero su remate salió desviado.

Minutos después, Hohberg enganchó hacia adentro del área y quiso colocar, pero no estuvo fino, hasta que a los 59′ fue sustituido por Washington Corozo. Según los datos de Sofascore, el ‘Enano’ tiró dos remate desviados, solo completó un regate y un centro de cuatro intentos. Además, perdió el balón en 12 oportunidades y ganó tres duelos de seis abajo y en el único posible arriba no pudo.

Le costó el partido

En las últimas horas, el nombre de Jesús Castillo estuvo envuelto en más de un club portugués ante una posible transferencia en este mercado, incluso se habló de que algunos ojeadores lusos se iban a dar cita en el Nacional. En medio de ese contexto, el ‘16′ no tuvo su mejor presentación, robó algunas pelotas, pero también erró otras cuantas. No solo eso, para su mala suerte, apareció en la fotografía del gol ecuatoriano.

En la jugada del gol de Emelec, Castillo tenía la marca de Miller Bolaños, pero chocó con el jugador y terminó en el suelo. La acción siguió su curso, el extremo ‘azul’ tomó la pelota, Loyola quiso cerrar el espacio, pero en ese momento asistió José Cevallos, quien remató en carrera para el tanto. Según Sofascore, el ‘16′ ganó solo un duelo abajo de uno posible y perdió el balón en nueve ocasiones.

No funcionaron

Con el 1-0 abajo, Tiago Nunes no perdió el tiempo y movió el banco a los seis minutos después del tanto de Emelec. Sacó a un jugador más de marca como Castillo para poner a Jostin Alarcón (58′) y refrescó la banda con Washington Corozo por Hohberg. Ya luego sacó a Lora por Leandro Sosa (70′) e hizo entrar a Nicolás Pasquini (77′) por Loyola y a Irven Ávila (78′) por Brenner.

Sin embargo, los cambios no pudieron darle lo que Nunes esperaba, el gol del empate. Emelec se cerró bien con una doble línea de cuatro atrás y fue casi impenetrable por el medio. Aunque Alarcón y Corozo entraron de buena manera, no lograron conectar con sus compañeros. Sosa intentó jugar con Grimaldo, pero los ‘eléctricos’ se hicieron fuerte atrás. Ya sin Brenner, el ‘Cholito’ fue el único hombre de área, pero no tuvo una clara.

Grata impresión

Llegó hace un par de días con el objetivo de pelear el titularato y aunque no arrancó, Nicolás Pasquini tuvo la oportunidad de debutar con Cristal en la Sudamericana. El lateral derecho, que no jugaba desde fines de mayo, tuvo 13′ para mostrarse y dejó buenas sensaciones, pese a la derrota celeste. El argentino se proyectó por la banda y también pisó el área en más de una ocasión.

Si bien aún le falta entenderse con sus compañeros, para que lo lean mejor, será cuestión de tiempo para que pueda aportar todo su juego. Según Sofascore, Pasquini acertó 10 pases de 12, completó un regate, además ganó un duelo de dos posibles abajo, al igual que en el juego áereo. La falta de ritmo hizo que perdiera cinco pelotas, pero con más minutos su nombre fácilmente estará en el ‘11′ titular.